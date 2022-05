¡Se va el cubrebocas! UE elimina su uso en aeropuertos y vuelos ante ocaso de COVID

BERLÍN, 11 de mayo (AP).— La Unión Europea (UE) no exigirá el uso de mascarillas en aeropuertos y vuelos a partir de la próxima semana ante el alivio de las restricciones contra el coronavirus en todo el bloque, dijeron las autoridades el miércoles.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) dijo que espera que la decisión conjunta, tomada con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, supondrá “un gran paso adelante en la normalización de los viajes aéreos” para pasajeros y tripulaciones.

#EASA and #ECDC have taken the first steps to relax #COVID19 measures for air travelers. While the wearing of face masks will no longer be mandatory it is important to be respectful of others. The full protocol is available here: https://t.co/Oetq26Xd0g pic.twitter.com/eBAvQxIEzp

La nueva recomendación “tiene en cuenta los últimos avances de la pandemia, en especial los niveles de vacunación e inmunidad adquirida de forma natural, y el consiguiente levantamiento de las restricciones en un creciente número de naciones europeas”, señalaron las dos agencias de la UE en un comunicado conjunto.

“Los pasajeros deberán comportarse de forma responsable y respetar la elección de los demás a su alrededor”, afirmó el director ejecutivo de la EASA, Patrick Ky. “Si un pasajero que esté tosiendo y estornudando, debería considerar seriamente el uso de mascarilla, para la tranquilidad de los que están sentados cerca”.

Wearing #FaceMasks at airports and inflight should be aligned with national measures in public transport and transport hubs.

If the departure or destination country requires wearing of face masks on public transport, aircraft operators should require passengers & crew to comply. pic.twitter.com/tjOp5tDCJB

— ECDC (@ECDC_EU) May 11, 2022