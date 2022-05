Socavón se abre en la sala de una casa y se traga a joven en Sinaloa; descubren túnel

Aparentemente, el túnel comenzaba en un inmueble que tenía más de 11 años de estar asegurado por las autoridades.

CULIACÁN, 11 de mayo (Noroeste).- Cuatro viviendas resultaron dañadas cuando se formó un socavón por un presunto túnel que fue ubicado en la Colonia Juntas del Humaya, Culiacán, Sinaloa.

Tras el accidente, un joven resultó lesionado y fue atendido por los grupos de auxilio.

El reporte se hizo alrededor de las 03:00 horas y los hechos se dieron en domicilios ubicados en la calle 18 de Febrero, entre Lechuga y Cebolla.

Se dijo que el joven que salió herido cayó de más de dos metros de altura, cuando se encontraba en la sala de su casa.

También se informó que los hechos se dieron por un túnel que se había construido y que salía hasta un canal.

Aparentemente comenzaba en un inmueble que tenía más de 11 años de estar asegurado por las autoridades.

La zona está acordonada por las autoridades policíacas.

