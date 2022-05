Sheinbaum tiene todo nuestro apoyo: AMLO; “está expuesta a fuertes presiones”, afirma

El Presidente calificó a Sheinbaum como “una mujer recta y honesta” que estará expuesta a “fuertes presiones”, por lo que le refrendó su apoyo.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y refrendó su apoyo en medio de la publicación del tercer informe de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro.

“Lo que sí puedo decir es que la Jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum] tiene todo nuestro apoyo. Es una mujer honesta, íntegra. También está expuesta a fuertes presiones, pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda”, dijo el Presidente.

El informe de DNV, que publicó el diario español El País y que Sheinbaum Pardo informó que lo hará público, establece que las causas determinantes del colapso del tramo elevado de la Línea 12 fueron las fallas en las inspecciones, el mantenimiento, diseño y construcción, una estructura que siguió funcionando pese a que no estaba apta.

AMLO refrenda su apoyo a @Claudiashein "La Jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer integra, recta, honesta y que está siendo sometida a fuertes presiones" Además, afirma que naturalmente los ataques vendrán porque ya ha sido destapada para las #Elecciones2024 pic.twitter.com/JK29ggvBd9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 11, 2022

El documento indica que el colapso en el tramo elevado de la Línea 12, construida por Marcelo Ebrard y operada por Miguel Ángel Mancera y Sheinbaum, exigía un mantenimiento que no se le dio, pero también “problemas de diseño y construcción, así como la supervisión de la obra”, que de haberse atendido se “habría evitado el colapso”.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que su administración denunció a la compañía y rescindió el contrato al calificar su tercera y última entrega como “deficiente y tendenciosa”.

La empresa DNV había sido contratada por el Gobierno de la Ciudad de México para realizar los peritajes sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos y docenas de heridos. El tercer y último informe se debía publicar en agosto de 2021, pero posteriormente la compañía noruega pidió una prórroga para la entrega.

Por otro lado, en la conferencia de prensa diaria de este día, el Presidente, al ser cuestionado sobre una posible candidatura presidencial de Sheinbaum, recalcó que “no debe haber tapados, ni mujeres ni hombres, claro, que sigan haciendo su trabajo, sirviéndoles al pueblo, lo más importante de todo es la [cuarta] transformación, el poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, eso no hay que olvidarlo nunca”.

“Ya estamos en un tiempo en que no hay candidato preferido. La gente va decidir al candidato de nuestro movimiento. Yo he propuesto que se haga una encuesta y el que salga mejor evaluado del pueblo ese sea. […] El que quiera la gente, así de claro, y luego viene la elección. La gente va elegir, que sean elecciones limpias y libres, sin fraude, como en las elecciones intermedias, que por primera vez no se compraron votos”, añadió López Obrador.

Además, el titular del Ejecutivo calificó a Sheinbaum como “una mujer recta y honesta”, sin embargo, también destacó la confianza que hay con Adán Augusto Hernández, Secretario de Gobernación, y la ayuda que le ha brindado el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Ayer, el periodista Álvaro Delgado dio a conocer en SinEmbargo la última parte del informe sobre lo ocurrido en la llamada Línea Dorada. AQUÍ la tercera entrega de la empresa DNV: