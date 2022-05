La doble tragedia de Amanda: perder a un hijo, y la difamación de los antivacunas

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– Amanda Makulec, diseñadora, oradora e instructora de visualización de datos de salud, tuvo su bebé en plena pandemia y lo perdió a los tres meses. Los antivacunas de inmediato usaron su caso para afianzar sus ideas. Y la convirtieron en doble víctima.

El día que murió, dice, “compartí la noticia de su pérdida en una breve publicación de Twitter. El impulso de compartir era protector. Como alguien activo en las redes sociales, quería evitar la pregunta inevitable de amigos y conocidos: ¿Cómo está tu bebé?”.

Thank you for all of the love and support. Take all of the videos of your little ones giggling and smiling – I'm so grateful to have those to remember baby Z.

— Amanda Makulec MPH (@abmakulec) September 27, 2021