EU supera en 2021 las 100 mil muertes por sobredosis. Nunca antes en su historia…

Washington, 11 may (EFE).- Las muertes por sobredosis aumentaron en 2021 en Estados Unidos hasta superar los 100 mil fallecidos, la cifra más alta de la historia, según un balance provisional publicado este miércoles por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

It is unacceptable that we are losing a life to overdose every five minutes. That's why, @POTUS's Strategy focuses on beating the opioid epidemic by going after its drivers: untreated addiction and drug trafficking.

My statement on today's overdose data: https://t.co/64xh2anKfN

— Rahul Gupta (@DrGupta46) May 11, 2022