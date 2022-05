ONU: La humanidad está en “encrucijada” por sequía; pide mitigarla “urgentemente”

Abiyán, 10 may (EFE).- La humanidad se halla en una “encrucijada” cuando trata de gestionar la sequía y debe acelerar la mitigación “urgentemente” con “todas las herramientas” posibles, advirtió este miércoles la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD).

La UNCCD dio ese aviso en un informe divulgado en su decimoquinta sesión de la Conferencia de las Partes (COP15) sobre la gestión sostenible del suelo terrestre, que se celebra en Abiyán, capital económica de Costa de Marfil, desde este lunes hasta el 20 de mayo.

El informe busca informar a los negociadores sobre las decisiones en materia de sequía que deben adoptar en Abiyán los 196 Estados miembros de la UNCCD, que se publicarán al final de la COP15.

Los datos subrayan la necesidad de emprender acciones, ya que desde 2000 la cantidad y duración de las sequías se ha incrementado un 29 por ciento.

