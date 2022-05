Charlize Theron presenta a Clea, personaje con el que debuta en el UCM

AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

En la escena post créditos, la mujer aparece cuando el Doctor Strange camina apaciblemente por las calles de Nueva York con su recién estrenado tercer ojo, el cual surgió después de que utilizase el Darkhold para vencer a la Bruja Escarlata.

Madrid, 11 de mayo (Europa Press).- Charlize Theron hizo su debut en el Universo Cinematográfico Marvel en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Días después de su estreno, la actriz ha compartido en redes sociales dos fotografías de ella misma caracterizada como su personaje en la película.

En una de las dos escenas post créditos de la película, Theron apareció interpretando a Clea, la cual llegó a ser Hechicera Suprema en los cómics y cuyo personaje es de vital importancia para el futuro del UCM. La propia actriz ha sido quien ha publicado en Instagram dos fotografías bajo el título de “meet Clea”.

La primera de ellas es un primer plano de su rostro, en el que se puede apreciar el maquillaje que lleva su personaje en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y para la cual etiqueta a su maquilladora y estilista. La segunda es una fotografía de la propia película, en la que aparece con el característico atuendo violeta de Clea junto al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Clea le detiene al pronunciar su nombre y, después de una corta conversación, los dos saltan a través de un portal que los lleva a una dimensión que recuerda mucho a aquella que fue escenario del enfrentamiento de Strange contra Dormammu en la primera cinta del superhéroe.

Esto abre todo un abanico de posibilidades para el personaje interpretado por Theron, quien es la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura y tiene en los cómics una larga relación con el Doctor Strange.

Charlize Theron aparecerá próximamente en la película de Netflix The School for Good and Evil, cuyo estreno está previsto para este año. Además, la actriz volverá a interpretar a la villana Cipher en Fast and Furious 10, de cuyo rodaje también compartió unas imágenes en redes sociales.

