Anonymous se atribuye ataque a RuTube; “probablemente se haya ido para siempre”, dice

Moscú, 11 may (EFE).- El grupo de hackers Anonymous, que declaró la “ciberguerra” a Rusia y a su Presidente, Vladímir Putin, por la campaña militar en Ucrania, se atribuyó hoy el ataque a la web de videos RuTube, conocido como la alternativa rusa al YouTube, y aseguró que probablemente no volverá a funcionar más.

La plataforma de videos rusa sufrió el mayor ataque informático de su historia, según informó en su canal de Telegram, e indicó que el restablecimiento del servicio, inoperativo desde el lunes, “requerirá más tiempo de lo que pensaban inicialmente los técnicos”.

The #Anonymous collective intensifies its attacks on the Russian government, their allies and enemy governments. Having similar conceptions, the collective receives support from @wearecultdao

— Anonymous (@YourAnonOne) May 11, 2022