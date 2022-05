Ilustrador revela detalles de la serie Los Anillos de Poder de Prime Video

La nueva serie de El Señor de los Anillos llegará a la plataforma de streaming de Amazon el próximo 2 de septiembre; el artista conceptual de la ficción habló sobre los escenarios reales con los que contará la producción.

MADRID, 11 de mayo (EuropaPress).- El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre. La serie será la primera producción de imagen real ambientada en el mundo creado por J.R.R. Tolkien tras las aclamadas trilogías cinematográficas de Peter Jackson. Sin embargo, la Tierra Media tendrá un aspecto muy diferente al de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

“Esta no es la Tierra Media que recuerdas”, contó el ilustrador y artista conceptual John Howe a Empire. “Es un mundo muy vibrante. Los elfos no se esconden en el Bosque Negro ni permanecen en Rivendell. Están ocupados construyendo reinos. El reino enano de Moria no es una mina abandonada y los Puertos Grises aún no son una ciudad abandonada. Me encantó tener la oportunidad de explorar esa historia invisible. Finalmente estamos navegando en los océanos de la Tierra Media. Son desalentadores y casi están colonizando el mundo. Fueron muy divertidos de imaginar. Es algo a lo que ni El Señor de los Anillos ni las películas de El Hobbit se acercaron”, agregó.

Howe ya trabajó anteriormente en el departamento de arte de las trilogías completas El Señor de los Anillos y El Hobbit. También participó como diseñador gráfico en la creación del videojuego Legends of Middle Earth.

Cabe destacar que la nueva serie, creada por John D. Payne y Patrick McKay, llevará a los espectadores a Arda unos 6 mil años antes de los eventos de las películas. “Este drama épico tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a las audiencias a una era en la que fueron forjados grandes poderes, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos y el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad”.

La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido”, reza la sinopsis oficial.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press