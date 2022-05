Productores defienden la seguridad en set de Rust tras accidente de Baldwin

Nuevo México, EU, 11 de mayo (AP).- La compañía productora de Rust impugnó las sanciones de los funcionarios de Nuevo México por presuntas violaciones de seguridad en el set de la película, donde el actor y productor Alec Baldwin le disparó fatalmente a una directora de fotografía en octubre, según documentos publicados el miércoles por reguladores estatales.

Rust Movie Productions cuestiona las bases de una multa de 137 mil dólares que le impusieron reguladores estatales de seguridad ocupacional, quienes afirman que los gerentes de producción en el plató del western no siguieron los protocolos estándar de la industria sobre seguridad de armas de fuego.

En un rancho en las afueras de Santa Fe el 21 de octubre de 2021, Baldwin apuntaba con un arma a la cinefotógrafa Halyna Hutchins dentro de una pequeña iglesia durante un ensayo de una escena cuando el arma se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin dijo en una entrevista en diciembre con ABC News que estaba apuntando a Hutchins siguiendo sus instrucciones cuando la pistola se disparó sin que él apretara el gatillo.

