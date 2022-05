Nuevos testigos declararán en EU contra el productor Harvey Weinstein por violación

Los Ángeles, 11 de mayo (EFE).- Una jueza del condado de Los Ángeles permitió este miércoles que cinco testigos adicionales declaren contra el productor de cine Harvey Weinstein en un juicio en el que enfrentará once cargos por violación y abusos sexuales a cinco víctimas, informó la revista Variety.

Los cinco testigos fueron llamados por la fiscalía para complementar la versión de las damnificadas y tratar de demostrar la supuesta tendencia del magnate de Hollywood a cometer delitos sexuales.

La próxima audiencia se celebrará el 10 de junio y las partes prevén que el juicio comience en septiembre, aunque la fecha exacta aún está por definir.

Este litigio en el condado de Los Ángeles es el segundo al que se enfrenta el productor de películas como Pulp Fiction y Shakespeare in Love, tras ser condenado por un juzgado de Nueva York en 2020 a 23 años de cárcel por delitos similares.

