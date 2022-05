Guionista de Dr. Strange 2 explica el futuro de los personajes de la cinta

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Dr. Strange en el Multiverso de la Locura ya se encuentra en los cines al rededor del mundo; los productores de la cinta explican el destino de los personajes en el UCM.

MADRID, 11 de mayo (EuropaPress).- El radical cambio de Wanda (Elizabeth Olsen) en Doctor Strange en el Multiverso de la locura está dando mucho que hablar. El desenlace del personaje en el filme también ha dividido a la audiencia, pero el guionista Michael Waldron ha arrojado algo de luz sobre el futuro de la heroína.

América Chávez consigue dominar sus poderes y los usa para llevar a la Bruja Escarlata con sus hijos. Cuando Billy y Tommy de Tierra-838 quedan horrorizados por la nueva versión de su madre, la Bruja Escarlata se desilusiona, usa su poder para destruir el Darkhold en todas las realidades y aparentemente muere cuando la Montaña Wundargore se derrumba.

Waldron ha concedido una entrevista a Variety para aclarar si realmente la Bruja Escarlata ha muerto. “Creo que eso depende de cada interpretación. Hizo algún tipo de acto de sacrificio que destruyó el Darkhold en todos los universos, que está protegiendo a Wanda en todos los universos de ser seducida por el Darkhold. Si está muerta o no, queda por ver. Sé lo que es amar a unos personajes, no querer que se vayan y odiar cuando hacen cosas malas. Pero eso es parte de la diversión de ver cosas y dejarse llevar por ellas”, dijo.

El guionista también opinó sobre la división que ha generado entre los fans esta nueva Wanda convertida en villana después de todo lo ocurrido en WandaVision.

“No, no desearía que WandaVision hubiera hecho algo diferente. No cambiaría nada de lo que hicieron. Mi interpretación de WandaVision es que confronta su dolor y deja ir a las personas que tiene bajo su control, pero no creo que necesariamente resuelva su dolor en esa serie, y no creo que resuelva su ira. Tal vez pueda despedirse de Visión, pero creo que realmente se enamoró de esos niños. Creo que esas son las cosas de las que se aprovecha el Darkhold. Puedes verlo en la escena final de WandaVision, el error que comete nuestra Wanda es abrir el Darkhold. Ella comienza a leer y creo que el Darkhold se aprovecha de su deseo de tener a sus hijos. Así fue como llegué hasta allí. Tenía sentido para mí y tenía sentido para nuestros equipos porque construimos la historia”, reveló.

