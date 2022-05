“Si no estamos todos, no es Cumbre de las Américas”, dice Presidenta de Honduras a EU

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, se sumó a sus homólogos en Bolivia y México para advertir que la Cumbre de las Américas debe de incluir a todos los países del continente, esto después de que el Gobierno estadounidense anunciara como poco probable que extienda una invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. ‘El estudio más digno de un americano es América'”, escribió la mandataria desde su cuenta de Twitter, haciendo referencia a una cita del abogado hondureño José Cecilio del Valle.

— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) May 11, 2022

El pasado 10 de mayo, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anticipó que, de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la reunión en Estados Unidos, él no participará en la cumbre.

“¿Cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, expresó, y luego citó a Abraham Lincoln: “Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.