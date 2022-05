Exfutbolista del Ajax muere a los 29 años de edad tras ser golpeado por su familia

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 11 de mayo (LaOpinión).- Jody Lukoki, exfutbolista del Ajax y que jugó para la República falleció a los 29 años luego de ser golpeado por miembros de su familia.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody 🤍

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022