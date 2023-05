Romper con el movimiento es enfrentar al Presidente, alerta Noroña a aspirantes de 4T

El Diputado Gerardo Fernández Noroña también opinó en entrevista con Los Periodistas sobre el Plan C que ha propuesto el Presidente López Obrador, el cual consiste en obtener la mayoría calificada en la siguiente legislatura para poder llevar a cabo una serie de reformas constitucionales. Dijo que esta mayoría se debe buscar así como convocar a un Congreso Constituyente.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El Diputado Gerardo Fernández Noroña reiteró que participará en la designación del candidato presidencial de la Cuarta Transformación e indicó al resto de los presidenciables que romper con el movimiento implicaría enfrentarse al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Muy difícil que alguien rompa porque si rompes por ambición te estás enfrentando al compañero Presidente y al movimiento; te chupa la bruja. Para que alguien rompiera con garantía de salir adelante, tendría que ser porque te hicieron una canallada, tendría que ser porque te atropellaron y el pueblo está indignado del atropello y el propio pueblo te empujara. Yo reitero, si el compañero Presidente dice que va a ser garante, yo confío”, comentó Noroña a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire .

En la plática, el Diputado Fernández Noroña puntualizó que buscará estar en la encuesta que defina al abanderado de la 4T en 2024: “Si participo, y voy a participar, de verdad yo creo que les voy a ganar, pero sino no pasa nada, si tú participas en algo, se gana, se pierde, pero no pasa nada”.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) compartió que ha mantenido pláticas con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien le ha planteado reunirse y que en el pasado le ha asegurado que participará en la encuesta para seleccionar al candidato presidencial. “Yo creo que me han subestimado, yo veo muy buenas condiciones abajo, ninguno de los aspirantes va a decir que va a perder, pero las encuestas que se han publicado ya me ponen en tercer lugar, arriba de Adán Augusto y Monreal”.

Fernández Noroña consideró un error que el Presidente no lo haya invitado a Palacio Nacional hace una semanas como sí lo hizo con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y el Senador Ricardo Monreal, con quien se vio después de dos años. “Entiendo por qué no lo hizo, yo no era parte del conflicto en el Senado en ese momento, pero se entiende el mensaje”.

“Estoy informado de que se busca tener una candidatura temprana máximo en septiembre ya haber resuelto la candidatura de nuestro movimiento, y yo estoy en términos generales de acuerdo. Tiene un riesgo la candidatura temprana que estén golpeando a quien sea que tenga la candidatura por varios meses y que no pueda hacer nada”, expresó.

El Diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que al igual que Marcelo Ebrard considera que el método de la encuesta debe contener una sola pregunta sobre quién debe ser el candidato de la 4T, e indicó que no debe ser Morena la que haga el sondeo. “Yo creo que sí vamos a lograr un proceso de unidad”.

Cuestionado sobre los reclamos que ha hecho el Canciller Marcelo Ebrard a la dirigencia de Morena por la falta de reglas en el proceso de selección de la candidatura presidencial, Fernández Noroña dijo que “sí hay falta de reglas, no puede haber reglas porque no hay convocatoria. Es que vivimos unos tiempos singulares, no hay campaña aunque pareciera, se discute quién puede ser el nombre del relevo del compañero Presidente y es el escenario que tenemos”.

“Ahorita estamos en juego de niños van a ver qué duro se va a poner de aquí a que se decida, sobre todo después de junio, de la elección en el Estado de México y Coahuila, se va a poner muy difícil, es natural”, dijo el Diputado y consideró que si Marcelo Ebrard plantea pedir licencia o renunciar al cargo debería poner el ejemplo. “Yo creo que mis compañeros se han equivocado”.

“NECESITAMOS CONVOCAR A UN CONSTITUYENTE”

El Diputado Gerardo Fernández Noroña también opinó sobre el Plan C que ha propuesto el Presidente López Obrador, el cual consiste en obtener la mayoría calificada en la siguiente legislatura para poder llevar a cabo una serie de reformas constitucionales.

“En 2024, hay gente que no lo sabe, pero por ejemplo si rebasa Morena y ganara los 300 distritos, sólo esos diputados tendría y si ganara la mayoría de los diputados, sólo le darían diputados plurinominales hasta llegar a 300, le faltarían 30 para tener la mayoría calificada”, precisó.

Por eso, añadió, “es tan importante apoyar a la colación en su conjunto para que alcancemos esa mayoría calificada y vayamos a una gran reforma al Poder Judicial porque hay que hacer otro, efectivamente, ese poder no sirve, no hay justicia para el pueblo y está en franca confrontación con los otros dos poderes de la República: el Ejecutivo y el Legislativo”.

No obstante, para él lo que tendría que hacer la próxima legislatura tendría que ser “convocar en el 2024 a un Congreso Constituyente, donde hagamos una profunda reforma a la Constitución de 1917, hagamos otro Poder Judicial y toda la Reforma Energética, los derechos sociales del pueblo, recuperar todo lo que es el pueblo y ponerlo al servicio del pueblo”.

“Eso se puede hacer en la Asamblea Constituyente por mayoría y luego hacer un referendum y que el pueblo por mayoría apruebe o no esa reforma constitucional para no tener que irnos una por una a partir de 2024, lograr los dos tercios, primero la Cámara de Diputados, luego la de Senadores y luego otra vez la reforma que sigue, tendríamos los primeros tres años que hacer todas las reformas”, precisó.

El Diputado Fernández Noroña dijo que estos dos escenarios no son excluyentes “porque yo creo que sí debemos ir a lograr la mayoría calificada y en lo personal creo que sí deberíamos convocar a un Congreso Constituyente, de tal manera de que amarres por los dos lados o en esa asamblea sacas todas las reformas que se necesiten o si quieres irte en el camino tradicional de reforma por reforma en el poder legislativo teniendo mayoría calificada”.

