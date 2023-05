Creel acepta el reto de AMLO y lo cita el 18 de mayo para dialogar con Ministra Piña

El Presidente López Obrador había desafiado al presidente de la Cámara de Diputados para que presenten una iniciativa para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y ocupar el dinero para becas; “vamos más allá, hablemos de cómo rescatamos la educación”, resaltó el Diputado panista.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 11 de mayo (Zeta).- Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, aceptó, el 11 de mayo de 2023, el reto lanzado por el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió reunirse el día 18 del mismo mes y año.

Ello para conversar, junto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la presentación de una iniciativa conjunto, para una posible eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que los 20 mil millones de pesos que tienen asignados, sean utilizados en becas para estudiantes.

“Santiago, vamos a hacer algo juntos: vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y que esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entregue becas”, dijo el político tabasqueño, el 11 de mayo de 2023, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“El sistema judicial mexicano es dos veces más oneroso que el de los Estados Unidos, y mucho más ineficiente, y es tres veces más oneroso que el de Alemania y España, ganan más los ministros de la Corte de México, que lo ministros de los poderes judiciales en otros países”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Andrés, ¿quieres más dinero para becas? #RescatemosMéxico 🇲🇽 Nos vemos el jueves 18 de mayo. Tú pon lugar y hora.@lopezobrador_ pic.twitter.com/NE0Pi6PXNA — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 12, 2023

“A ver qué resuelve [Creel Miranda], porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para una pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, comentó el mandatario nacional.

“Andrés, yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar y yo con gusto los acompaño”, respondió Creel Miranda, en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

“¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá, hablemos de cómo rescatamos la educación. Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto, nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras”, agregó el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos 40 “privilegios” con los que contaban los ministros de la SCJN, y que fueron enlistados por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, después de que votaron a favor de invalidar la primera parte del llamado “plan B” electoral, impulsado por el político tabasqueño, su Gobierno y el partido Morena.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal reclamó que los ministros de la SCJN invalidaron el llamado “Plan B” electoral, ello, según el presidente, para defender sus intereses y mantener lo que denominó “Estado de chueco“.

AMLO reta al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel a presentar una iniciativa para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y entregar los recursos a estudiantes en condición de pobreza. pic.twitter.com/ywl5vyk8Lv — Todo es Política (@todoespolitica) May 11, 2023

“Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado, a ver si encuentras por ahí para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuesta, por qué cancelaron el ‘Plan B’”, dijo el mandatario nacional.

“¿Por qué cancelaron el Plan B? ¿Qué era en esencia? bajar los sueldos de los funcionarios del [Instituto Nacional Electoral] INE, que ganan más que el presidente violando la Constitución, pero si los ministros no cancelaban el “Plan B”, pues cómo quedaban ellos que ganan más que el presidente, entonces era defender sus intereses”, indicó el político tabasqueño.

“Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127, que lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de derecho como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, no, es Estado de chueco“, expuso el mandatario nacional, quien también afirmó que los ministros de la SCJN representan a “grupos económicos y políticos”, además de que dichos supuestos privilegios no eran para “proteger al pueblo”.

“Esto es el maiceo, pero además representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. ¿Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo?”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de forma directa a los integrantes de la SCJN. “Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente [Benito] Juárez [García], que los ministros los elegía el pueblo”, expuso López Obrador.

De un total de 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN, los que votaron a favor de la invalidez fueron de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales. Mientras que los sufragios en contra son de: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

LOS 40 SUPUESTOS “PRIVILEGIOS” DE LOS MINISTROS DE LA SCJN, ENLISTADOS POR MONREAL

1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de 297 mil 403.77 pesos mensuales.

2. Aguinaldos exagerados de 586 mil 092.53 pesos, que representan 40 días de sueldo.

3. Primas vacacionales de 95 mil 474.68, que representan 10 días de sueldo.

4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690.24 anuales.

5. Un comedor especial en la SCJN, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.

6. Presupuesto de 5 millones 540 mil 930 mensuales para contratar personal.

7. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de 6 millones que se renuevan cada dos años.

8. Pago por riesgo de más de 640 mil 372 al año.

9. Apoyos para gasolina por 22 mil mensuales.

10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.

11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal (SSPC)

12. Seguros para autos y casa habitación.

13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.

14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.

15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.

16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.

17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.

18. Tres equipos de cómputo e impresión.

19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.

20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.

21. Papelería personalizada.

22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio, pagado por la SCJN.

23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.

24. Si así lo solicitan, también pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público.

25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por 30 millones en adelante.

26. Disponen de 188 mil 99 pesos al año para compra de medicamentos.

27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.

28. Seguro de vida institucional por 12 millones de pesos.

29. Pago por defunción de un millón 189 mil 615 pesos.

30. Ayuda para gastos funerales de 30 mil pesos.

31. Apoyos económicos para lentes por 3 mil 100 pesos para ministros, cónyuge e hijos.

32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.

33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.

34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.

35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.

36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio.

37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.

38. Un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.

39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20 mil 149 millones 765 mil 377 pesos, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida

40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de 73 mil 723 millones, 20 mil 424 para el año 2022.

