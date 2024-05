Israel ordena nuevas evacuaciones en Rafah mientras amplía su operación contra Hamás

Por Wafaa Shurafa, Sam Mednick y Samy Magdy

RAFAH, Franja de Gaza (AP) — Israel ordenó el sábado nuevas evacuaciones en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, obligando a miles de personas más a desplazarse mientras se prepara para ampliar sus operaciones. Sus fuerzas avanzan también a una zona del norte del enclave donde el grupo insurgente Hamás se ha reagrupado, añadió.

Israel ha evacuado ya el tercio oriental de Rafah, llevando su campaña hasta los límites del centro de la poblada ciudad, aunque su avance no ha sido, por el momento, la invasión a gran escala que se había anticipado.

La orden coincidió con un momento de fuerte oposición y críticas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no proporcionará armas ofensivas a Israel para Rafah, y el viernes Washington señaló que había evidencias “razonables” de que su aliado había incumplido la ley internacional que protege a los civiles en la forma en la que llevó a cabo su guerra contra Hamás, la declaración más contundente de la Casa Blanca sobre esta cuestión.

Naciones Unidas y otras agencias llevan semanas advirtiendo que un asalto israelí sobre Rafah, que está en la frontera con Egipto y cerca de las principales vías de entrada de ayuda, paralizaría las operaciones humanitarias y causaría un desastroso incremento de víctimas civiles.

Más de 1.4 millones de palestinos — la mitad de la población de Gaza — se habían refugiado en Rafah, la mayoría tras huir de la ofensiva israelí en otras zonas. Considerada el último refugio en la Franja, las evacuaciones están obligando a los palestinos a desplazarse hacia el norte, a zonas arrasadas en ataques israelíes previos. Las agencias humanitarias estiman que unas 110 mil personas se habían marchado hasta el sábado, y que la última orden elevará esa cifra en otras 40 mil.

La población ha tenido que desplazarse en varias ocasiones y quedan pocos lugares a los que ir en el asediado enclave. Quienes se marcharon a principios de semana levantaron nuevos campamentos de tiendas de campaña en la ciudad de Jan Yunis — que quedó medio destruida en una ofensiva anterior — y en Deir al-Balah, poniendo a prueba la infraestructura.

Georgios Petropoulos, que trabaja para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Rafah, dijo que los trabajadores humanitarios no disponen de suministros para ayudarles a instalarse de nuevo. “Simplemente, no tenemos tiendas, no tenemos mantas, ni ropa de cama, ni ninguno de los artículos que cabría esperar que una población en movimiento pudiera recibir del sistema humanitario”, afirmó.