Plan contra inflación controla canasta básica, pero otros alimentos siguen a la alza

El pasado 4 de mayo, el Gobierno federal presentó su plan contra la inflación, en el que contempló medidas para que los precios que se ofertan al consumidor no sean tal elevados pese a las presiones inflacionarias. Mientras hay contracciones de precios de la última semana del mes, el reporte inflacionario mostró que los alimentos aún tienen tendencia a la carestía.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– A un mes de que el Gobierno de México lanzara el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en el que se implementaron aranceles cero para 21 productos básicos en el país, la canasta básica de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró una ligera baja en la primer semana de junio.

Hace unos días, el titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield, dio a conocer que la canasta básica de los hogares mexicanos (compuesta por 24 productos en total) tuvo una ligera baja en la cuatro regiones del país en comparación con los niveles reportados una semana antes, y destacó el comportamiento estable de los precios gracias a los “esfuerzos de proveedores y distribuidores” para atenuar el efecto de la inflación en el país.

De acuerdo con el histórico de la dependencia, los precios por región se han comportado de manera mixta en el último mes. De las cinco semanas de mayo, en la región centro del país (comprendida por la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) en dos de ellas se registraron precios a la baja. El menor precio de la canasta básica en estos estados fue de 968.32 pesos (semana del 9 al 13 de mayo), el cual también fue el costo más bajo a nivel nacional en el quinto mes de 2022. El resto de las semanas, los precios totales de la canasta se mantuvieron por encima de los mil pesos.

La Profeco dio a conocer que en la última semana de mayo se tuvo una contracción de 31.49 pesos frente a la semana anterior, es decir, pasó de mil 052.90 a mil 021.41 pesos.

En el caso de la región centro-norte (en donde se ubica los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) sólo en una semana -la comprendida del 23 al 27 de mayo– el precio más bajo de la canasta básica Profeco se ubicó por encima de los mil pesos. El resto del mes, los costos oscilaron entre los 970 y los 980 pesos. Por semanas, los costos tuvieron dos revisiones al alza y dos a la baja.

En los últimos días de mayo, el menor costo de la canasta básica se encontró en Durango, con un precio de 982.50, una diferencia de 64.48 pesos en comparación la semana previa.

Los datos de la Procuraduría mostraron que tanto la región norte (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) y la región sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) del país tuvieron precios por encima de los mil pesos todas las semanas de mayo. En el caso de los estados norteños, sus precios bajaron semana con semana, por lo que pasó de estar por encima de los mil 50 pesos a sólo mil 006 en los últimos días del mes.

En el caso de las entidades sureñas, aunque la última semana sí tuvo una contracción en su costo –pues pasó de mil 043.30 a mil 036.70 pesos–, su precio mínimo se registró en la tercer semana del mes (del 16 al 20 de mayo) con un precio de mil 007.10 pesos.

Dos semanas después del anuncio del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el Procurador celebró que el promedio del precio de la despensa de productos básicos se mantuviera estable en el país, y agradeció la contribución de proveedores y distribuidores para atenuar el efecto de la inflación.

El funcionario también destacó que con las bajas de precios, los proveedores y distribuidores de los 24 productos de mayor consumo entre las familias mexicanas “se están volviendo aliados de los consumidores”, y recordó que la pandemia del coronavirus y la guerra de Rusia y Ucrania generaron un proceso inflacionario a nivel mundial. En ese sentido, pese a las contracciones reportadas por la dependencia, los productos de la canasta tuvieron un repunte en sus precios en comparación con lo registrado en abril de 2022. Según el histórico, en algunas regiones la canasta tuvo precios por debajo de los 900 pesos.

Incluso en Durango, donde por semanas consecutivas se ha reportado el precio más bajo a nivel nacional, subió un promedio de 200 pesos. Mientras que en la semana del 18 al 22 de abril el precio más bajo era de 777.40 pesos, un mes después en la misma región se ubicó en 975.00 pesos (que a la vez fue el segundo precio más bajo para la región centro-norte en el mes de mayo). Esta cifra está ligada tanto al aumento de costos debido a la inflación, como a la adición de tres productos a la canasta básica Profeco (leche, atún y sardinas), pues hasta el cuarto mes del año ésta sólo era de 21 productos.

INFLACIÓN DE ALIMENTOS SIGUE AL ALZA

Pese a las ligeras reducciones de precios en la canasta básica, la inflación de mayo (publicada el 9 de junio) aún mostró un nivel al alza tanto en su comparación mensual y anual.

De acuerdo con el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación del quinto mes del año creció 0.18 por ciento respecto al mes inmediato anterior y la inflación anual quedó en 7.65 por ciento. En comparación, en el mismo mes de 2021 la inflación mensual fue de 0.20 por ciento y la anual de 5.89 por ciento. Es decir, la inflación tuvo una variación anual de 1.76 puntos porcentuales en un año.

Por componentes, el índice de precios subyacente presentó un aumento de 0.59 por ciento mensual y de 7.28 por ciento a tasa anual. A su interior, los precios de las mercancías crecieron 0.81 por ciento y los de los servicios 0.33 por ciento en el último mes, mientras que en su comparación anual lo hicieron en un 9.53 por ciento y un 4.74 por ciento, respectivamente. Los mayores aumentos en las mercancías se registraron en los alimentos, bebidas y tabaco, que tuvieron un incremento de 1.16 (mensual) y 11.27 (anual) por ciento. Su variación anual se reflejó también en su incidencia inflacionaria, que subió hasta 2.356 por ciento.

Por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 1.02 por ciento a tasa mensual, pero tuvo un incremento a tasa anual de 8.77 por ciento. En comparación, en el quinto mes de 2021, fue de 0.53 y -0.75 por ciento. Al interior, los pecuarios tuvieron un alza mensual de 1.18 por ciento y anual de 13.24 puntos. Con un comportamiento similar, las frutas y verduras subieron 0.26 por ciento comparado con el mes inmediato anterior, pero tuvieron un alza de 12.88 puntos frente a mayo de 2021. En contraste, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno tuvieron una variación anual de 5.44 y mensual de -2.47 por ciento.

Por su parte, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo disminuyó a tasa mensual 0.05 por ciento y anual aumentó 8.22 por ciento. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.03 y 7.21 por ciento, en ese orden.

Esta vez, de los 10 productos que se reportaron al alza en la tabla inflacionaria, sólo dos no correspondían a la categoría alimenticia (vivienda propia y gasolina de bajo octanaje), siendo el segundo mes del año con ocho productos alimenticios en la carestía –el anterior registrado fue enero de 2022–.

El aguacate se colocó como el producto más caro del mes, con una variación mensual de 19.13 por ciento y una incidencia inflacionaria de 0.071 puntos porcentuales, acumuló cinco meses consecutivos al alza.

En segundo lugar se posicionaron las loncherías, fondas, torterías y taquerías con una variación a un mes de 1.07 por ciento, pero con una aportación al INPC de 0.052 por ciento. En el caso de éstas, desde diciembre se encuentra entre los principales productos encarecidos, y únicamente en el mes de marzo no aparecieron en la lista.

En tercer lugar de la lista se posicionó el jitomate, con su tercer mes seguido al alza, el cual tuvo un cambio mensual de 8.41 por ciento y una incidencia inflacionaria de 0.046 por ciento. Le sigue la papa y otros tubérculos (variación de 12.09 por ciento e incidencia de 0.038 puntos porcentuales) y el pollo (variación de 1.79 por ciento e incidencia de 0.033 puntos porcentuales) , el cual tuvo el mismo comportamiento que las loncherías, pues sólo en el tercer mes del año en curso no fue incluido en la lista de productos al alza.

La gasolina de bajo octanaje fue el sexto producto con una revisión al alza en mayo, con una variación frente al mes anterior de 0.58 por ciento y una incidencia mensual de 0.029 por ciento. Este es el producto que lleva una revisión al alza en todos los reportes inflacionarios registrados desde diciembre de 2021, es decir, lleva seis meses consecutivos como uno de los 10 productos de más altos precios.

Esta vez la naranja entró a la lista con una subida mensual de 19.93 por ciento, lo que significó una aportación inflacionaria de 0.029 puntos porcentuales.

La vivienda propia, restaurantes y similares y el huevo fueron los tres últimos productos de la lista de mayores precios, con incidencias mensuales de 0.027, 0.025 y 0.024 por ciento, respectivamente.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.