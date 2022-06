El francés Tchouaméni ya es del Real Madrid; es el cuarto fichaje más caro del equipo

AS MÉXICO

Un futbolista con unas estadísticas espectaculares en salida de balón y de matrícula en recuperación. Una pieza ilusionante. Será presentado el próximo martes, 14 de junio, a las 12:00 horas en Valdebebas.

Por Sergio López de Vicente

Ciudad de México, 11 de junio (AS México).– C’est fini. Aurélien Tchouaméni (Ruan, 22 años) ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. El pivote francés, una de las mayores promesas del escenario actual, firma con el conjunto blanco por las próximas seis temporadas, en una operación cifrada en 80 millones de euros en concepto fijo, más otros 20 en variables.

Su querencia por llegar al actual campeón de Europa ha sido clave, pues ha tenido que resistir los cantos de sirena del PSG. Se convierte, de esta manera, en la segunda incorporación del ‘nuevo Madrid’, tras Rüdiger (fichado el pasado 2 de junio).

Con la llegada de Tchouaméni el navío blanco refuerza su pivote, abriendo la posibilidad de oxigenar a Casemiroe, incluso, de ir presentando al que en el medio plazo está llamado a ser el nuevo stopper de la Castellana.

ASÍ JUEGA

Se trata del pivote que más balones recupera de toda Europa (casi 6.70 cada 90 minutos). Sus condiciones físicas le convierten en una roca, con 1.85 metros de altura y 80 kilos de peso. Destaca principalmente por su robusto tren inferior, que le permite salir airoso de la mayoría de los choques, ya que nunca pierde el equilibrio. Pocos podrán decir que le han ganado una contienda.

“No es un niño, es un hombre. Y con un talento extraordinario”, dijo Pogba, compañero suyo en una selección francesa, donde ya es titular junto a Kanté.

Su físico le arma para ser un pivote excepcional, pero también puede ser un enorme organizador. Esta temporada ha firmado un 85 por ciento de acierto en los pases, habiendo sido el 80 por ciento hacia delante.

Es un jugador valiente, atrevido, que cuando toca lo hace mirando hacia la portería rival; rara vez retrocede. Regatea muy poco (1.25 por partido), siendo su prioridad controlar y tocar rápido, sin enredos. Y, cuando se le permite, llega al área rival. Hace 1.60 disparos por partido y por alto es un portento, siendo un peligro en los córners a favor.

“NO” AL PSG

Su voluntad ha sido clave a lo largo de la operación. Él siempre ha tenido claro que quería venir al Real Madrid, incluso aunque eso le supusiese ‘perder dinero’, como ha sucedido. La intromisión del PSG encareció su fichaje, siendo una petición expresa de Mbappé. Hecho que ha obligado a los blancos a subir la puja inicial de 60 millones hasta los 80 fijos finales. Pero Tchouaméni quería el Madrid y ha elegido al Madrid, manteniendo su palabra hasta el final. Pese a que hace unos días encendiese algunas alarmas con un enigmático “todavía no he tomado una decisión”, finalmente no hubo sorpresa de última hora. La firma ya está estampada en el contrato.

Aurélien jugará las próximas seis temporadas en el Real Madrid, hasta junio de 2028, cumpliendo su sueño y haciendo real la que era su voluntad. Hace una semana informó a sus compañeros del Mónaco, en el vestuario, de su decisión de irse al Madrid.

El PSG le hizo varias ofertas que han sido rechazadas (este pasado fin de semana, oficialmente, se retiró de la puja); el Liverpool, que también estaba acechando la estela de su fichaje, también ha acabado recibiendo una respuesta negativa (el propio Klopp llegó a llamarle por teléfono). Tchouaméni, que debutó con Francia teniendo 21 años, siete meses y cinco días, es madridista.

TRAYECTORIA

Nació en Ruan, una humilde localidad al norte de Francia. Creció en la cantera del Girondins, donde con sólo 15 años ya le reclutaron para el equipo Sub-17. Con 16 pasó al Sub-19 y con 17, ya estaba jugando en el filial. Alumno aventajado. Siendo aún menor fue convocado tres veces por el primer equipo, pero su debut se hizo esperar.

Fue en la temporada 2018-19, cuando disputó como titular la fase previa a la Europa League ante el Ventspils (Letonia). Dos partidos después ya estaba marcado su primer gol oficial, en Mariúpol contra el equipo residente. Aquel curso alternó mucho trabajo de filial y de primer equipo, con el que disputó 19 partidos.

Fue el siguiente, el 2019-20, cuando dio el salto a ser uno más de los mayores. Jugó 21 partidos y llamó la atención del Mónaco, que lo fichó por 18 millones. Fue una apuesta tan fuerte que la temporada pasada jugó 42 partidos. Prácticamente todo. Llegó y, de golpe, ya era indiscutible. Sólo se perdió dos veladas, una por acumulación de tarjetas y otra, por unas molestias leves en el tobillo.

La rompió y se ganó una llamada de Deschamps, que lo hizo debutar con la absoluta en un partido de clasificación a Qatar 2022 ante Bosnia (entró al descanso por Lemar). Esta temporada se ha superado: 50 partidos y cinco goles. Ha sido la mejor de toda su vida. Y quiere más.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.