García presume reuniones en Cumbre de las Américas... pero afuera: no estaba invitado

El Gobernador de Nuevo León intentó entrar a la Cumbre de las Américas, como presumió en redes sociales, pero fue detenido en el lobby por no ser un político de alto rango de un país americano.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió en redes su asistencia a la Cumbre de las Américas 2022 en donde dijo fue recibido por el Embajador Ken Salazar, sin embargo, no pudo pasar del lobby.

El emecista, que está desde el jueves en Los Ángeles para asumir la presidencia de una asociación ambiental, arribó ayer al mediodía al Centro de Convenciones. No obstante, no se le permitió el acceso porque la Cumbre, encabezada por el Presidente Joe Biden, porque es para mandatarios o algún alto funcionario de los países americanos, además de que el Gobernador no estaba acreditado, de acuerdo con el diario Reforma que cita a testigos.

De acuerdo con Reforma, la intención de Samuel García era ingresar a la Cumbre de las Américas 2022 en su último día, pero se encontró con el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el lobby del Centro de Convenciones, donde el diplomático le habría explicado la imposibilidad de ingresar.

Qué gusto ser recibido en la #CumbreDeLasAméricas por @USAmbMex, embajador de @USEmbassyMEX. En el #NuevoNuevoLeón tenemos bien claro que para resolver grandes problemas, debemos entrarle a encontrar las soluciones en equipo y con los gobiernos del mundo.🌎 pic.twitter.com/JNjpqVlVrC — Samuel García (@samuel_garcias) June 10, 2022

Como en ediciones anteriores, a la Cumbre de este año sólo se les permite el acceso a los máximos líderes de los países de América Latina, o algún representante que sea enviado por el Presidente –como en el caso de México, que es representado por el Canciller Marcelo Ebrard por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador–. Por este motivo, la entrada al recinto donde se celebraba el último día de la Cumbre de las Américas 2022 le fue negada a Samuel García, quien se presentó sin invitación y quien sólo es Gobernador de una de los 32 estados de México. Sin mencionar el intento de García de ingresar al Centro de Convenciones, el Gobierno de Nuevo León, a través de un comunicado, y el mismo Gobernador a través de sus redes destacaron que se tuvo un encuentro con Salazar en el marco de la Cumbre.

En algunas imágenes se puede ver al Gobernador de Nuevo León conversando con Ken Salazar. Un honor unirme a líderes de 🇺🇸, 🇲🇽, y 🇨🇦 hoy en #CumbreAméricas. Dialogamos sobre planes para continuar trabajando juntos para encarar y solucionar los retos más apremiantes que enfrenta nuestra región. pic.twitter.com/FfWdAn95Aj — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 10, 2022 ¿POR QUÉ ACUDIÓ A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS? Samuel García se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California, debido a que ese mismo día fue nombrado presidente de la Coalición de Gobernadores para la Descarbonización. Dicha Coalición coordinará las acciones rumbo a la COP 27, o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo evento tendrá lugar en Egipto. “Me siento muy orgulloso de tomar este cargo y que de nuevo, México pueda ser esa nación que a nivel mundial lucha por el cambio climático”, dijo Samuel García ante el nombramiento. De acuerdo con el propio Samuel García, éste acudió a la Cumbre de las Américas 2022 para pronunciarse contra el cambio climático. “La Cumbre es para presidentes, no me toca; sin embargo, sí quisiera como estado nutrir la agenda verde contra el cambio climático. Y que el diálogo nos permita como América tener una voz más contundente en el mundo”, sentenció. –Con información de Vanguardia