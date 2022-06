John Flansburgh, de They Might Be Giants, es hospitalizado luego de sufrir accidente

Escribiendo desde una cama de hospital, Flansburgh les dijo a los fanáticos que estaba tomando un servicio de automóvil a casa del espectáculo del miércoles en el Bowery Ballroom de Manhattan cuando el automóvil se deshuesó, se volcó y comenzó a oler a aceite de motor y humo.

NUEVA YORK, 11 de junio (AP) — El cantante y guitarrista de They Might Be Giants, John Flansburgh, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico esta semana mientras lo llevaban a su casa después del primer concierto de la banda de rock alternativo en una gira retrasada por la pandemia, lo que provocó el aplazamiento de los espectáculos al menos hasta finales de agosto.

Mientras tanto, el conductor del automóvil que, según la policía, instigó el accidente, esperaba la lectura de cargos el viernes después de ser arrestado por conducir ebrio y otros cargos.

El choque ocurrió la madrugada del jueves en el vecindario East Harlem de Manhattan.

Escribiendo desde una cama de hospital, Flansburgh les dijo a los fanáticos que estaba tomando un servicio de automóvil a casa del espectáculo del miércoles en el Bowery Ballroom de Manhattan cuando el automóvil se deshuesó, se volcó y comenzó a oler a aceite de motor y humo.

Según la policía, el conductor que fue arrestado se saltó un semáforo en rojo, saltó un bordillo y se estrelló contra la puerta de un complejo de viviendas, golpeando dos autos en el camino.

No está claro de inmediato si el conductor de 26 años tiene un abogado que pueda comentar sobre los cargos, y no se pudo encontrar de inmediato un número de teléfono para su casa en el Bronx.

Todos en los tres autos fueron llevados a hospitales, dijo la policía. Flansburgh, de 62 años, escribió que sufrió siete costillas rotas, algunas de ellas fracturadas en múltiples lugares.

Formados a principios de la década de 1980 por Flansburgh y John Linnell, They Might Be Giants saltó a la fama con canciones ingeniosas y pegadizas y una personalidad sin miedo a ser geek. Conocidos por melodías que incluyen “Birdhouse in Your Soul”, “Boss of Me” y una versión de la peculiar melodía de 1953 “Istanbul (Not Constantinople)”, el dúo obtuvo platino con el álbum de 1990 “Flood”. La nueva gira es una celebración tardía del 30 aniversario del disco.

“Fue tan maravilloso finalmente estar nuevamente en el escenario y tocar para todos ustedes nuevamente”, escribió Lindell a los fanáticos en un mensaje anunciando que las fechas restantes de junio se pospusieron. La banda espera reanudar la gira el 30 de agosto en Asbury Park, Nueva Jersey, dijo.

Flansburgh escribió que incluso mientras estaba sentado en un escáner de tomografía computarizada poco después del accidente, estaba pensando en cómo volver a la carretera.

“Algún día volveremos a rockear, y para mí, ese día no podría llegar lo suficientemente pronto”, escribió. Pero por ahora, “Estaré viendo reposiciones de ‘Sex in the City’ hasta que sea lo suficientemente fuerte para alcanzar el control remoto.

“Deséenme suerte”, agregó. “Voy a necesitarlo”.