Hostería La Bota, en el Centro Histórico de la CdMx, es clausurada; acusan corrupción

La clausura del restaurante-bar se dio el pasado jueves 9 de junio, los propietarios pidieron ayuda a Claudia Sheinbaum y Alejandra Frausto para que “desde la política destraben esto”.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Autoridades de la Ciudad de México clausuraron el restaurante-bar Hostería La Bota, en la colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc, “de manera arbitraria, artera y sin fundamento“, según la cuenta oficial del establecimiento.

De acuerdo con la publicación de La Bota, el establecimiento operaba “completamente en regla, observando reglas, leyes y lineamientos”, por lo que se trataría de una clausura arbitraria por parte de las autoridades de la Alcaldía que dirige Sandra Cuevas Nieves.

“Esto es un atropello, esto es una extorsión que nos está haciendo parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, la parte corrupta que permite vivan establecimiento fuera de cualquier norma, sin licencia, sin protección civil, sin pagar impuestos, sin cubrir con responsabilidad a sus empleados, desde ya hace mucho tiempo”, dijo para SinEmbargo Antonio María Calera-Grobet, propietario del lugar.

“Sentimos que somos un callo porque hicimos denuncia de todo lo que está pasando, hace mes y medio hicimos un mural Gabriel Macotela, Jesús Miranda y Demián Flores y cuando la gente se da cuenta que tienes detrás al pensamiento crítico obviamente no les gusta. ¿De quién se trata? Por supuesto que no sé de quién se trata”, explicó.

El pasado 6 de marzo, los artistas mencionados realizaron un mural colectivo en nombre de la paz en Ucrania que terminó de realizarse el 7 de marzo y al día siguiente fue clausurado por las autoridades locales, según reportaron los artistas mediante sus redes sociales.

“Yo lo que quiero es que [Claudia] Sheinbaum sepa de esto, no de cómo están las cosas, eso ya lo sabe, se ha publicado por cualquier cantidad de medios últimamente, de que el Centro [Histórico de la Ciudad de México] se quedó sin cabeza, que lo que está sucediendo es que están matando un entorno, un ecosistema tan bárbaramente complejo”, criticó Calera-Grobet en conversación con SinEmbargo.

Calera-Grobet le pidió a la Jefa de Gobierno y a Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura, que “desde la política destraben esto”.

“Ahora se han topado con un burgo fluorescente lleno de canto y de poder, no sabían con quién se metían, ahora lo van a saber, porque yo no voy a dejar esto nunca y se van a armar los chingadazos, porque no se puede permitir que se siga dejando [solo] al ciudadano”, señaló.

Sobre los afectados, el propietario de La Bota destacó que directamente son 32 personas, pero que la afectación real es “violar simbólicamente el derecho a cantar, el derecho a ser felices”.

Asimismo, los responsables del lugar convocaron a “un ejercicio cultural de resistencia civil” enfrente de la Plaza San Jerónimo, la cual se encuentra frente al lugar. Allí Melisa Arzate y Antonio María Calera-Grobet presentarán el libro de su coautoría Arden en la editorial de la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo. A partir de ahí, estarán presentando Arden cada semana en distintos puntos de la capital.

La Bota es un bar con más de 14 años de operación que es dirigido Melisa Arzate y Antonio María Calera-Grobet y cuenta con más de 80 libros publicados en por el bar, ha tenido cerca de 500 actividades culturales, y casi tres millones de visitantes.

