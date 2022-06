Miles de personas marchan en cientos de ciudades de EU: Exigen mayor control de armas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) – Miles de manifestantes han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para exigir mayor control para la posesión de armas tras las recientes masacres.

Hubo unas 300 protestas convocadas en Washington, Florida, Michigan, Portland o Nueva York en una ola iniciada tras la muerte de 19 menores y dos profesoras asesinadas en un colegio de Uvalde, Texas, y el asesinato de 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

Las manifestaciones han sido convocadas por la Marcha por Nuestra Vida, una organización fundada por estudiantes supervivientes de la matanza perpetrada en un instituto de Parkland, Florida, en 2018, cuando murieron 17 personas.

"We just want to live through high school."

"Am I next?"

America's youth is hurting. This is our reality. pic.twitter.com/jqe9nTERr6

— March For Our Lives ☮️ (@AMarch4OurLives) June 11, 2022