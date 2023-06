Hannah Storm se prepara para regresar a México de la mano del Corona Capital 2023

Luego de más de medio año de haberse presentado en Øya, uno de los festivales más grandes y prestigiosos de Noruega, Storm se encuentra calentando motores para llenar de nostalgia la décimo tercera edición del CC con “Somewhere Between Red and Blue”, su primer EP.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- A principios de abril del año en curso, la cantautora noruega Hannah Storm estaba celebrando que fungiría como telonera de los shows que su compatriota Aurora ofreció en el interior de la República Mexicana.

A tan sólo unos meses de la gira que la trajo a México por primera vez, Hannah Storm anunció que regresará a tierra Azteca, pero ahora para presentarse en el Festival Corona Capital.

“Nos vemos en noviembre”, “Te esperamos” y “Amé tu presentación en el Pepsi Center”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores mexas compartieron en la publicación en la que Hannah anunció que sería parte de una de las magno fiestas musicales más grandes de México.

Durante una charla virtual, suscitada el pasado mes de abril con SinEmbargo, la música de apenas 24 años de edad se sinceró sobre la emoción que le causaba su primera visita a México.

“Estoy muy, muy, emocionada. Nunca he estado en México ni en América. Nunca había estado en esa parte del mundo. Así que estoy súper emocionada y también, quiero decir que he escuchado mucho de México. Así que estoy muy emocionada”.

Luego de más de medio año de haberse presentado en Øya, uno de los festivales más grandes y prestigiosos de Noruega, Storm se encuentra calentando motores para llenar de nostalgia la décimo tercera edición del CC con “Somewhere Between Red and Blue”, su primer EP.

Del material, que salió a la luz el pasado mes de febrero, se desprenden cinco canciones entre las que se encuentran “Is this all there is”, tema en el que Storm logra transmitir un sentimiento de paz gracias a la mezcla perfecta que existe entre la melodía y su melancólica voz.

Durante la entrevista con este medio, la noruega explicó que la armonía que se llega a percibir en dicho single fue inspirada por el compositor austriaco Johann Strauss, también conocido como “el rey del vals”.

“Amo la música clásica. Escucho mucha música diferente. Repasé todas las canciones que me habían gustado de camino al estudio de grabación y de repente escuché una pieza de Strauss y me encantó cómo sonaba”, abundó.

A pesar de que “Somewhere Between Red and Blue” es el primer extended play de Hannah, la joven artista se ha dedicado a componer canciones desde muy pequeña, no obstante la fuente de inspiración ha cambiado con el paso de los años.

A pregunta expresa sobre los temas que la motivaban a escribir en su niñez, Hannah Storm compartió que la mayor parte de su inspiración eran los caballos, pero con el paso del tiempo, y gracias a otras vivencias, la cantante empezó a encontrar otros temas importantes de los que quería hablar, por ejemplo, el bullying.

De acuerdo con el informe Violencia en las escuelas: una lección diaria, emitido por el Fondo de las naciones unidas para la infancia (Unicef), la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia dentro de las escuelas y sus inmediaciones.

En este sentido, Storm apuntó que a lo largo de su vida, la música le ha ayudado a lidiar con sus problemas. “Escribir siempre ha servido para sacar algo, incluso si es sólo un sentimiento, una melodía o alguna situación específica […] Las canciones del EP son bastante antiguas, las escribí hace casi tres años”.

En noviembre, Hannah Storm viajará de nueva cuenta a México para presentarse en el primer día de actividades del Corona Capital 2023, donde comparte lineup con artistas de renombre como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Brittany Howard, Caroline Rose, The Hives y Kennyhoopla, por mencionar algunos.

La décimo tercera edición de Corona Capital se realizará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.