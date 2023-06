Bandas que regresan, fases de boletos… Algunos datos del Corona Capital 2023

El cartel marca el regreso de varias bandas al país tras varios años de ausencia, algunos regresan con nuevo material y ¿qué pasa con los boletos? ¿en qué fase van? Acá detalles.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Corona Capital anunció su cartel y dividió opiniones: sorprendió a quienes este año no tenían expectativas altas al reunir a grandes bandas como The Cure, Arcade Fire y Blur, pero también genero criticas, en especial entre las generaciones más jóvenes, quienes en redes sociales señalaron al cartel de ser para los llamados millennials. El Corona Capital de sete año se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, así que aquí compartimos algunos datos de este festival.

UN CARTEL CON REGRESOS, NUEVOS LANZAMIENTOS Y BANDAS QUE MARCARON ÉPOCA

Al hablar de los headliners de este año hay algunos aspectos a destacar, como los regresos después de algunos años o material nuevo.

Blur regresa a México: La banda británica formada por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree en 1988 (como dato antes de llamarse Blur la banda tenía como nombres The Circus y Seymour) visitó México por primera vez en 1999 con la gira “13”, regresaron en el 2003 y tras una separación y reencuentro volvieron al país para presentarse en el Vive Latino del 2013 y después en el Palacio de los Deportes dos años más tarde.

Ahora, 8 años después de su última visita al México, la banda originaria de se presentará como una de las cabezas del cartel del Corona Capital 2023 en el que seguramente sonarán canciones como “Girls & Boys”, “Song 2”, “Parklife” y una de las más esperadas “Coffe & TV” del disco “13”.

#CoronaCapital está de vuelta 🏙️

Este es nuestro line-up 2023 pic.twitter.com/CJj2lSx7RA — Corona Capital (@CoronaCapital) June 8, 2023

The Cure: En el mes de abril, Robert Smith escribió en su cuenta de Twitter que regresarían a México pero sin ofrecer más detalles. Ahora, la banda formada por Robert Smith, Simon Gullup, Roger O´Donnell, Jason Cooper, Perry Bamonte y Reeves Gabrels encabeza las presentaciones del día domingo. Tras 4 años sin pisar tierras mexicanas, los asistentes al Corona Capital de este año podrán corear cancioes como “A Night like This”, “Just like Havean” y “Lullaby.

Pulp: Este 2023 la banda de britpop Pulp regresó a los escenarios tras casi 10 años alejados de ellos, su tour inició en mayo en Bridlington, Reino Unido, pero en noviembre pisarán México para presentarse como parte del Corona Capital.

Pet Shop Boys: el dúo de synthpop británico formado en los ochenta por Neil Tennant y Chris Lowe, regresa a la Ciudad de México tras su presentación en el Palacio de los Deportes en 2017.

Thirty Seconds to Mars lanzará nuevo disco: La banda formada por Jared y Shannon Leto lanzará nuevo material discográfico el 15 de septiembre bajo el nombre de “It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day”, por lo que seguramente estrenarán varios de sus temas en su presentación en el Corona Capital. Este disco será su sexta producción de estudio, después de “America”, el álbum que lanzaron hace 5 años.

La última vez que la banda liderada por Jared visitó México fue en 2018 como parte de su gira The Monolith Tour.

¿QUÉ PASA CON LOS BOLETOS?

Tras el anuncio del lunes 5 de junio del cartel, se reveló que la preventa Citibanamex de los abonos se realizaría el viernes 9 de junio, sin embargo, con el pasar de los días se supo que la Priority sería el 8 y la Beyond el 7 de junio. Bastó muy poco tiempo para que los boletos fueran subiendo de precios debido a las fases.

La venta general se realizó el sábado 10 de junio y de acuerdo con la cuenta de Twitter del Corona Capital el precio del Abono General ya está en fase 4 por o que tiene un costo de 7 mil pesos sin cargos, el Abono Comfort Pass está en fase 4 con precio de 10 mil 500 y el abono CitiBanamex Plus en 14 mil pesos, sin cargos por servicio.

El precio de los boletos por día se encuentra así hasta el momento: General viernes en fase 3 con un precio de 2560 pesos, sábado y domingo en fase 4 con costo de 3 mil pesos cada uno, a estos falta agregarle los cargos por servicio. Los Comfort Pass se encuentran en fase 2 con un precio de 3 mil 300 por día y los CitiBanamex Plus de viernes y sabado en fase 2 con un precio de 4 mil 400 y el del domingo en fase 3 con costo de 5 mil 120 pesos.

¿CÓMO REGRESAR A CASA?

Faltan varios meses para que se realice este festival pero no está de más ser precavido ya que en ocasiones el regreso suele ser algo complicado al no alcanzar transporte público o no contar con auto propio o algún amigo que tenga, una opción es el servicio que ofrece Ticketmaster llamado Ticket2ride Transporte que tiene varios puntos desde los que sale y a los que regresa, este servicio ya está a la venta.

En años anteriores en Gobierno de la Ciudad de México habilita un transporte especial con unidades de RTP que salen del Palacio de los Deportes a partir de las 00:30 y hasta las 02:30 horas para recorrer varias rutas, por ejemplo: Circuito Bicentenario, Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte, Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario, San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera, por mencionar algunas. Aún falta tiempo para saber si este año se aplicará el mismo programa para regresar seguro a casa.