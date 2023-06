Un sismo de magnitud 6.2 sacude el norte de Japón; no se reportan daños ni heridos

TOKIO, 11 de junio (AP).— Un sismo de magnitud 6.2 estremeció el domingo la isla japonesa de Hokkaido, sin que se reportaran daños ni heridos.

La isla, al extremo norte de Japón, no emitió advertencia de tsunami y no hubo reportes de daños en las plantas nucleares ni interrupciones al suministro de energía ni a las rutas de los trenes bala.

El movimiento telúrico de las 18:54 horas estuvo centrado a 136 kilómetros (85 millas) de profundidad y golpeó a la parte sudoccidental de Hokkaido, según la Agencia Meteorológica de Japón.

NHK footage of a 6.2 magnitude earthquake that just hit southern Hokkaido. This was relatively strong (lower 5 shindo), but not at a level that usually results in major damage/injuries. pic.twitter.com/7tUm1ITtLR

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) June 11, 2023