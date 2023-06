Oaxaca: Hombre asesina a un perro que robó la comida de su hija; la FGE ya investiga

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Un perro callejero fue lesionado y asesinado la tarde del sábado en el municipio de Santiago Apóstol, Oaxaca, por un hombre que ya se busca en redes sociales.

Por medio de una publicación en Facebook, un usuario compartió una fotografía del sujeto que amarró al perro con un lazo para someterlo por haberle quitado la comida a su hija.

“Lo estoy esperando y no regresa, los perros callejeros no tienen la culpa de no tener comida ni techo y no sé que debo hacer”, denunció.