VIDEO: McGregor noquea a mascota del Heat de Miami en promoción de Finales de NBA

Miami (AP) — Conor McGregor, excampeón de la UFC, noqueó a la mascota del Heat de Miami, en un acto promocional que no resultó bien durante una pausa en el partido.

Burnie —o más específicamente el hombre que se pone ese disfraz— debió buscar atención médica el viernes por la noche tras recibir dos golpes de McGregor durante la pausa en el tercer periodo del cuarto partido de las Finales de la NBA, entre el Heat y los Nuggets de Denver.

El Heat informó el sábado que el empleado, a quien no identificó, recibió analgésicos y descansaba en casa.

McGregor estaba en la arena como parte de una promoción para un aerosol que alivia el dolor. Muchos fanáticos de Miami lo abuchearon incluso antes de que comenzara el acto promocional.

La mascota usaba unos guantes desmesurados de boxeo y una bata, semejante a la que vestiría un púgil que se dirige al cuadrilátero. McGregor le propinó un gancho de izquierda, que derribó a Burnie. Luego, lo golpeó en el piso.

In this fight together 🤝 pic.twitter.com/vgW5Q8HZ9N

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 11, 2023