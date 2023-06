VIDEO: Taxista secuestra a mujer que esperaba a acompañante afuera del banco en CdMx

Así fue captado el momento en que un taxista intentó llevarse a una mujer luego de que hicieran una escala en el banco, pero policías logaron rescatarla.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Una mujer fue privada de su libertad mientras esperaba a su acompañante en un taxi sobre una calle de la colonia Buenavista de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Al tener conocimiento del hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina lograron rescatarla y detener al probable responsable.

Por medio de un video de la C5 de la CdMx, las autoridades revelaron que fue alrededor de las 03:00 horas, cuando un hombre y una mujer caminaban por la calle Génova casi esquina con Paseo de la Reforma.

MODUS OPERANDI

Momentos después, la pareja abordar un taxi que se detiene más adelante en una sucursal bancaria, en la que el hombre desciende mientras ella lo espera, sin embargo, el taxista se arranca con la mujer a bordo.

Aunque fue reportado, fue hasta las 9:13 horas, que el vehículo Nissan March pasó frente a una patrulla sobre avenida Cuitláhuac y Eje 3 Norte, que lo llevó a ser ubicado minutos más tarde en Floresta y Clavería, estacionado al exterior de una sucursal de Citibanamex.

En coordinación con las autoridades, los policías en campo informaron la localización del taxi aproximadamente a las 10:00 horas, donde detuvieron al presunto responsable y rescataron a la mujer.

Al agresor, a quien se le detuvo con supuestas dosis de droga y tarjetas, lo trasladaron a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, en Avenida Jardín 356, colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.