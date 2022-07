Patinadores mexicanos en Disney On Ice destacan el talento de Donovan Carrillo

Durante un encuentro con medios de comunicación con motivo del estreno de esta puesta en escena los patinadores mexicanos hablaron sobre los pequeños grandes detalles que se esconden detrás de esta producción como el vestuario y los objetos de utilería.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Alicia Sánchez, Alejandro García y Franco Martínez, tres de los cuatro patinadores mexicanos que forman parte del extenso elenco de Disney On Ice Celebremos, reconocieron el trabajo de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

“La participación de Donovan en las olimpiadas fue un parteaguas para que nuevas generaciones se inspiren a ser parte del mundo del patinaje profesional. En el momento que yo entré éramos muy poquitos patinadores mexicanos y a lo largo de ocho años que llevo en la compañía, me he podido dar cuenta de que cada vez hay más patinadores que siguen y admiran a Donovan o también a otras patinadoras mexicanas que también son muy talentosas”, compartió la patinadora Alicia Sánchez, oriunda de Monterrey, Nuevo León, durante un encuentro con medios de comunicación.

“Yo creo que la participación de Donovan ha sido gran parte de inspiración para muchos y nuevos talentos, especialmente para niños y niñas”, añadió.

Donovan Carrillo de 22 años de edad rompió la ausencia de México en unos Juegos Olímpicos de Invierno después de 30 años. El joven concluyó su competencia en Beijing 2022 alcanzando su puntuación máxima en la rutina libre de la temporada.

Al igual que Alicia, quien lleva trabajando ocho años con el equipo de Disney On Ice, Alejandro García y Franco Martínez aseguraron que para ellos ha sido un verdadero orgullo representar a México y compartir un poquito de la cultura mexicana en un espectáculo de renombre mundial como lo es Disney On Ice.

“Yo vi mi primer espectáculo de Disney on Ice en el año 2002 en el Auditorio Nacional. Mis papás me trajeron en mi cumpleaños y desde ese día dije ‘quiero aprender a patinar, quiero patinar con Mickey’ y de ahí nació mi sueño y ahora 20 años después estoy compartiendo el escenario congelado. Fue mucho esfuerzo y estoy orgulloso de llevar a México en lo alto y compartiendo la tradición de la cultura mexicana alrededor del mundo con mis amigos de Disney On Ice“, expresó Alejandro García.

Por su parte Franco Martínez aseguró que este logro llevó un “gran esfuerzo de por medio. Llevamos muchos años patinando aquí en México y pudimos tener la oportunidad de audicionar”. En tanto Alejandra agregó que tanto sus compañeros como ella están muy contentos de haber regresado con este espectáculo después de dos años de pandemia al Auditorio Nacional. “Que mejor que abrir esta temporada en nuestro país”.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN DE DISNEY ON ICE?

Hablar de un espectáculo de Disney es hablar de calidad y Disney On Ice Celebremos no es la excepción. El espectáculo sobre hielo arribó el pasado 6 de julio al Coloso de Reforma con más de catorce historias de las exitosas producciones de la Casa del Ratón.

Durante un encuentro con medios de comunicación con motivo del estreno de esta puesta en escena Alicia, Alejandro y Franco hablaron sobre los pequeños grandes detalles que se esconden detrás de esta producción como el vestuario y los objetos de utilería.

“Hay un equipo detrás de la planeación de todo esto dependiendo de las historias y se tardan aproximadamente un año en planear, diseñar, buscar telas y coordinar los tiempos para que estén listos […] Ellos investigan y se dan la tarea de buscar las mejores telas para que los patinadores podamos hacer acrobacias en vivo y no tener ningún problema”, explicó Alicia sobre la confección del vestuario de cada uno de los personajes de Disney.

“Algunas telas están pintadas porque tienen que dar con la tonalidad exacta para que se puedan semejar lo más que lo más parecido a los personajes de las películas. La mayoría de los trajes tienen incrustaciones de cristales de Swarovski y normalmente se usan alrededor entre 500 y mil 500 cristales en cada traje, según se requiera para que puedan lucirse”, agregó.

Asimismo, la patinadora neoleonesa explicó que los diseñadores estudian cada detalle a la hora de confeccionar una prenda. Por ejemplo, para una armadura del segmento de Mulán, el equipo de vestuario tuvo que sumergirse en la cultura asiática para poder realizar una buena representación de ésta.

En cuanto a la utilería, Franco Martínez explicó que a pesar de que varios de los objetos de las películas se pueden ver entre una temporada y otra, Disney siempre busca innovar con otros materiales para que cada uno de los props sean únicos año con año. “Todas nuestras utilerías son resguardadas, pertenecen y se quedan dentro de la compañía”.

Disney On Ice ha brindado alegría a las familias de todo el mundo desde hace cuatro décadas, en 68 países y ante más de 320 millones de espectadores. Ahora, México podrá disfrutar una vez más de este espectáculo sobre hielo, que estará en el Auditorio Nacional hasta el 31 de julio.

