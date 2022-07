El Financiero: Morena recupera terreno en CdMx. Martí y Rosa Icela encabezan

La encuesta de El Financiero reveló que sumando alianzas, Morena aventaja las preferencias electorales con un 46 por ciento, frente a la coalición Va por México, que obtuvo un 42 por ciento.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- El 38 por ciento de los capitalinos prefiere un candidato de Morena para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, mientras que el 21 por ciento prefiere a uno del Partido Acción Nacional (PAN), 17 puntos porcentuales menos, de acuerdo con una encuesta divulgada este lunes por El Financiero.

El sondeo nacional realizado del 1 al 3 de julio revela que sumando alianzas, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) aventajan con un 46 por ciento en la preferencia electoral, frente a la coalición Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), la cual obtuvo un 42 por ciento a favor.

El Financiero destacó que los números recabados muestran un retroceso para la alianza opositora, quien en junio aventajaba las encuestas con un 44 por ciento de la intención del voto entre la ciudadanía.

Por otro lado, la encuesta del medio señala a los posibles candidatos a la Jefatura de la capital, en donde el Secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacan en las preferencias de los simpatizantes de Morena en la Ciudad de México.

En ese sentido, Batres lidera en la opinión favorable con un 26 por ciento, mientras que Rosa Icela Rodríguez registró un 23 por ciento. En tercer lugar se encuentra el Secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, con un 16 por ciento de la intención del voto.

En la comparativa de las encuestas, El Financiero detalló que el mes pasado Martí Batres contaba con una variación positiva de tres puntos en las preferencias morenistas, mientras que el apoyo a Rodríguez varió un punto a la baja y el de García Harfuch bajó cinco puntos.