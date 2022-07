El toque entre “Checo” Pérez y George Russell “fue innecesario”, asegura Helmut Marko

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 11 de julio (ASMéxico).- Sergio Pérez tuvo un fin de semana de pesadilla en el Gran Premio de Austria. Primero, en clasificación, fue sancionado por exceder límites de pista y en la carrera tuvo que abandonar tras un choque con George Russell que dejó severos daños en su auto. “Checo” lamentó el incidente al asegurar que dejó el espacio suficiente al piloto de Mercedes, sin embargo, en Red Bull consideran que la maniobra del mexicano fue “innecesaria”, al menos así lo calificó Helmut Marko, principal asesor del equipo.

Después de la carrera, que terminó con la victoria de Charles Leclerc, Marko habló sobre el toque entre Pérez y Russell en la curva 4 en el inicio de la carrera. “Dijimos antes de la salida que no podíamos hacerlo por el exterior de esa curva. Ya hemos tenido experiencia con Albon aquí. Desafortunamente eso fue innecesario” dijo Marko para Sky Sports Alemania.

Marko hizo referencia a lo que sucedió entre Alexander Albon y Lewis Hamilton en el 2020, donde el entonces piloto de Red Bull intentó superar al de Mercedes por el exterior de esa curva, pero la maniobra terminó con el tailandés en la grava, algo similar a lo que sucedió con “Checo” en esta ocasión.

History repeats for Mercedes and Red Bull at Turn 4 💥#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nNzNhgwJ3R

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022