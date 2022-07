Un jurado sirvió en juicio de Depp y Heard indebidamente, acusa abogado de la actriz

Virginia, EU, 11 de julio (AP).- Un miembro del jurado en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard sirvió indebidamente, alega un abogado de Heard en un documento reciente solicitando a la Corte que declare nulo el juicio y ordene uno nuevo.

“Hechos recién descubiertos” muestran que el miembro No. 15 del jurado en el juicio de seis semanas no era la persona convocada en abril para servir en el caso, escribió el abogado de Heard en un memorando de cinco páginas presentado el viernes en el Tribunal de Circuito de Fairfax en Virginia.

El documento sugiere que el jurado No. 15 era una persona más joven con el mismo apellido que “aparentemente” vive en la misma dirección.

“Como el Tribunal sin duda coincide, es profundamente preocupante que una persona que no ha sido convocada para servir como jurado comparezca para servir como jurado y sirva como jurado, especialmente en un caso como este”, dice el documento.

“in a rare moment of candor, ms. heard admits…” NOT THE COURT OUTING AS A LIAR THAT SHE IS 😭 amber’s motion for a retrial due to discrepancy in juror 15’s age has been: ✨DENIED✨ pic.twitter.com/2x6nJiFRb6

— anna (@voguedepp) July 11, 2022