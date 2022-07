Capitán América 4, protagonizada por Anthony Mackie, confirma a su director

AS MÉXICO

Anthony Mackie regresa al UCM como el nuevo Capitán América en una nueva cinta del primer vengador bajo la dirección de Julius Onah.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 11 de julipo (ASMéxico).- Anthony Mackie, actor que ha recogido el manto de Capitán América en el UCM tras los eventos de la serie Falcon y el Soldado de Invierno, protagonizará Capitán América 4, una próxima película de Marvel Studios cuyo director acaba de anunciarse.

El cineasta Julius Onah, director que se hizo famoso por dirigir The Cloverfield Paradox en 2018, dirigirá este nuevo filme del que poco se sabe hasta el momento más allá de que Malcolm Spellman y Dalan Musson se encargan del guion tras trabajar en la serie de Falcon y Winter Soldier de Disney+.

FALCON REGRESA AL UCM COMO CAPITÁN AMÉRICA

Y decimos que Julius Onah arruinó la saga Cloverfied con la entrega peor valorada de la franquicia -estrenada directamente en Netflix- tras los sorprendentes inicios de la misma con Monstruoso de Matt Reeves de 2008. El director de la próxima Capitán América 4 es también responsable de las películas The Girl is in Trouble y Luce junto a numerosos cortometrajes.

Por ahora nada se sabe de la trama de esta cuarta entrega, aunque podría estar muy ligada al desenlace de la serie Falcon y el Soldado de Invierno, con la hija de Cráneo Rojo, Sin, como villana. Sea como sea, los últimos rumores apuntan a que podríamos ver al nuevo “Capi” junto a Bucky en la próxima Black Panther: Wakanda Forever a modo de cameos. Eso sí, aún no hay fecha ni para el rodaje de Capitán América 4 ni para su estreno en cines, con lo que aún tardaremos en verla.

Los directores de las anteriores entregas del Capitán América en el UCM son Joe Johnston (Jurassic Park III, Jumanji) y los hermanos Russo (Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, todas ellas de Marvel Studios, además de otros filmes para otras productoras).

