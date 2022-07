“Checo” Pérez da sombrío pronóstico a México para Catar 2022: “Espero equivocarme”

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 11 de julio (LaOpinión).- Sergio “Checo” Pérez siempre ha mostrado su amor por la selección de futbol de México y los colores del “Tri”. El piloto mexicano de Red Bull Racing ha hablado sobre cómo ve al equipo mexicano para el Mundial de Catar aunque afirmó que no tiene muchas expectativas.

“No estoy muy positivo en ese punto, para ser honesto. Espero equivocarme y que lleguemos lejos. Creo que hay mejores equipos”, dijo el mexicano sobre el duro grupo que le tocó a México. El “Tri” comparte la fase de grupos con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

El mexicano ve como uno de los grandes favoritos a Brasil, quien es la máxima ganadora del torneo aunque no llega a una final desde 2002, y cree que tiene muy buena oportunidad de llevarse el trofeo en Catar.

“Espero Brasil, espero. Tienen muy buen equipo y muy buena oportunidad. Quisiera que México, pero es complicado”, afirmó el tapatío.

Can’t wait for our team home race! Let’s go for it! #AustrianGP

Con muchas ganas de correr la carrera de casa de mi equipo. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/JWJGkkLY4Z

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 7, 2022