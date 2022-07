La primera imagen del Telescopio James Webb capta la visión más lejana del universo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) – La primera imagen del espacio profundo del telescopio espacial James Webb ha sido difundida en primicia este 11 de julio en un acto celebrado en la Casa Blanca por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Esta primera observación, que está entre las cinco anunciadas la semana pasada, corresponde al “campo profundo”, una imagen tomada con un tiempo de exposición muy largo, para detectar los objetos más débiles en la distancia. Webb logró esta toma apuntando su generador de imágenes principal hacia SMACS 0723, un conglomerado de cúmulos de galaxias masivos en primer plano que magnifican y distorsionan la luz de los objetos detrás de ellos, lo que permite una visión de campo profundo tanto de las poblaciones de galaxias extremadamente distantes como de las intrínsecamente débiles.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

