Otra vez en EU: Fiesta en Downey, California, deja al menos 3 muertos y 2 más heridos

EU, 11 julio (Europa Press/AP).- Al menos tres personas han muerto a tiros y otras dos han resultado heridas de bala este domingo en una fiesta en una casa en Downey, en California, Estados Unidos.

Los agentes han recibido una llamada a las 12:45 horas (hora local), según ha explicado el sargento Perry Miller del departamento de Policía de Downey, tal y como ha recogido Fox 11.

La policía se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

3 dead and 2 injured in shooting at Downey house party pic.twitter.com/qnTrYyDOBW

— 🇺🇲 Nancy (@Nancy_1980m) July 11, 2022