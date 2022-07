5 de Morena, 4 del PRD, 2 de MC. Presidentes municipales caen en la ola violenta

Por Luis Carlos Sáinz

Tijuana, 11 de julio (Zeta).- Conflictos con grupos criminales y líos por el control político de los municipios, son algunas de las causas por las que alcaldes y alcaldesas han sido asesinados en México. Durante el actual sexenio, 16 presidentes municipales cayeron víctimas de homicidios dolosos y otros tantos exediles también encontraron la muerte en manos ajenas. Así lo revelan los casos registrados a lo largo y ancho del país, en tiempos pre y post electorales.

El perverso efecto de la financiación privada de las campañas políticas, tal vez por parte de miembros del crimen organizado, la infiltración de delincuentes en gobiernos locales, las inconformidades al interior de partidos políticos antes y después de los comicios, y posibles conductas delictivas o incumplimiento de promesas de algunos de los funcionarios ahora fallecidos, podrían estar detrás de la violencia que se ejerce en contra de estos.

Aunque en su mayoría estos crímenes cuentan con personas detenidas, la motivación no es revelada por las autoridades y queda en un misterio la razón por la que fueron privadas de la vida. Mientras que en 10 de los casos se ha logrado detener a 23 personas, en seis no ha caído preso ninguno de los presuntos responsables, aunque en algunos de los asuntos las fiscalías presumen que los autores materiales o intelectuales están identificados y sólo falta aprehenderlos.

Así, en una investigación de ZETA se advierte que pese a haber detenidos en nueve de los crímenes, el móvil se desconoce a la fecha. En tres de ellos se argumentaron problemas políticos en un mismo partido o de sus adversarios; en dos más trascendieron conflictos con grupos criminales sin que se informara a cabalidad el tipo de líos, sólo que las órdenes llegaron a los ejecutores que recibieron magras sumas de dinero a cambio. En uno de los homicidios se estableció como hipótesis una relación sentimental entre víctima y victimario entre una alcaldesa y un empresario que no cumplió con obras pactadas para su municipio. Y en otro hecho, problemas personales.

Entre las personas detenidas como presuntos participantes en los atentados, se encuentran adolescentes sin experiencia usados como carne de cañón, elementos policiales, otro tipo de servidores públicos municipales, compañeros de partido y hasta la esposa y familiares políticos de una de las víctimas. Se calcula la participación de entre tres y cuatro sujetos en cada uno de los eventos, por lo que más de la mitad de los planeadores, colaboradores y verdugos aún se encuentran libres.

Previo a las elecciones de 2021 y 2022, expertos en política y exfuncionarios de organismos electorales han advertido sobre la descomposición que se vive de manera previa y posterior a los procesos de votación ante el riesgo de intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en municipios productores de drogas ilícitas o violentos con la imposición de candidatos a alcaldes para obtener cuotas de poder, imponiendo a jefes policiales, síndicos e inspectores, entre otros funcionarios.

PANORAMA 2022

De acuerdo con las estadísticas, de los 16 alcaldes y alcaldesas eliminados, cinco eran militantes de Morena, cuatro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos del Revolucionario Institucional (PRI), dos del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), dos de Movimiento Ciudadano (MC) y uno de extracción indígena, elegido de acuerdo a los usos y costumbres de su comunidad, en sustitución de su hermano -que era presidente municipal- pero murió de un infarto hace unos meses.

En cuanto al lugar del crimen o sitio del hallazgo, siete ocurrieron en calles y avenidas (dos de ellos afuera de la casa del personaje sacrificado), cinco en predios o solares con poca presencia de personas, dos en carretera, uno en el fondo de un barranco y otro dentro del domicilio particular del munícipe.

Después de las elecciones del 6 de junio de 2021 se han registrado cinco asesinatos de presidentes municipales, cuatro de ellos durante 2022. El primero de este año ocurrió el 11 de enero en agravio del alcalde de Xoxocotla, Morelos, Benjamín López Palacios, quien tenía apenas once días de haber asumido el cargo. Tres sujetos con armas de fuego se metieron intempestivamente a su casa y le descargaron cuatro balazos sobre la cabeza para después escapar. Benjamín era hermano de Juan López Palacios, promotor de la creación de dicho municipio, quien fue electo alcalde y murió a los pocos días de haber ganado la elección, por lo que tuvo que repetirse el proceso electoral.

El 14 de junio reciente fueron detenidos dos presuntos partícipes en los hechos, cuyo móvil podría implicar a funcionarios del mismo Gobierno municipal.

El 7 de febrero, en Contepec, Michoacán, fue asesinado el Alcalde Enrique Velásquez Orozco, emanado del PRI, cuyo cuerpo se localizó con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en un predio de la localidad de El Jacal, en el mismo municipio. Sus familiares aseguraron a las autoridades que desapareció desde dos días antes, pues no sabían nada de su paradero, pero no reportaron el hecho oficialmente ante el temor de que estuviese privado de la libertad y corriera peligro su integridad. No se tienen avances de las investigaciones.