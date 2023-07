“Los Ardillos” impulsan protesta en Guerrero: Rosa Icela. No se dejen manipular: AMLO

La Secretaria de Seguridad también mencionó que los manifestantes tienen retenidas a 13 personas: cinco integrantes de la Guardia Nacional (GN), cinco de la Policía Estatal, dos funcionarios públicos del Gobierno de la entidad y un servidor de la Secretaría de Gobernación federal.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó esta mañana que la manifestación que hubo ayer en Chilpancingo, Guerrero, fue organizada por el grupo delictivo “Los Ardillos”, y que se dio la orden de evitar confrontaciones.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad detalló que la movilización de ayer se dio por la detención de dos personas identificadas como “líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas, y relacionados con diversos delitos”.

“Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas, pertenecientes a una organización delictiva conocida como ‘Los Ardillos’, señalada también por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal”, dijo.

Asimismo, Rodríguez Velázquez reveló el nombre de los voceros de las manifestaciones, a quienes acusó también de haber participado en otras movilizaciones en el estado, y de tener causas penales.

“El vocero principal de los manifestantes es identificado como Gilmar Jaír Sereno Chávez, de 39 años, ya había participado en movilizaciones anteriores en Quechultenando, donde hubo detención de personal militar y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y también se exigía la liberación de las personas detenidas”, señaló.

El segundo líder y vocero es Guillermo Matías Marrón, de 39 años, quien se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, y dijo la Secretaria que cuenta con diversas causas penales.

🚨#ÚltimaHora | Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que líderes de "Los Ardillos" están detrás de los bloqueos en #Chilpancingo pic.twitter.com/OZyPIRQFNe — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 11, 2023

Además, sostuvo que desde el Gobierno federal se dio la instrucción de “no caer en provocaciones” porque también “se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse”.

Finalmente, mencionó que en las mesas diálogo en Guerrero, se acordó con el Gobierno estatal, se acordó con el Gobierno estatal de Evelyn Salgado sostener reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación de ayer.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la gente para que no se deje manipular por las bandas delincuenciales; pidió que no se expongan, que actúen con prudencia y que no se confronten con estas personas; también explicó sobre la base social que tienen algunos cárteles en algunas zonas del país.

En su intervención, solicitó comprensión a quienes viven en Guerrero y a quienes a vacacionar; pidió disculpas, pero aseguró que se está actuando de la mejor manera: que es evitar el enfrentamiento, aceptar demandas justas, pero no liberar personas sobre las que pesan diversos delitos.

Ayer por la mañana, aproximadamente tres mil pobladores de Quechultenango, Chilapa, Acatepec, Hueycantenango y Atlixtac, realizaron un bloqueo en bloqueo de la Autopista del Sol y se apoderaron prácticamente de Chilpancingo para exigir la liberación de dos personas.

Durante la movilización se llevaron un camión Rino, y también retuvieron a dos funcionarios y a cinco Policías Estatales, otro cinco miembros de la Guardia Nacional (GN) y a un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal.

#FGRInforma | La #FGR, obtuvo del Juez federal, vinculación a proceso y prisión preventiva contra Bernardo “C” y Jesús “E”, por probable responsabilidad en ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea; y, en el caso de Jesús “E”, por… pic.twitter.com/I17WqCvvfA — FGR México (@FGRMexico) July 11, 2023

Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Jesús “N”, líder transportista en Guerrero, así como su acompañante Bernardo “N”, fueron vinculados a proceso.

Jesús “N”, además, fue vinculado por delitos contra la salud en modalidad de transporte, agregó la Fiscalía en un comunicado.

Ambos fueron aprehendidos el pasado 5 de julio por la Policía Estatal de Guerrero, en la carretera nacional México-Acapulco, en Chilpancingo. Su detención provocó intensas protestas en dicho municipio, en donde cientos de transportistas tomaron este lunes las instalaciones del Gobierno estatal y el Congreso en Chilpancingo.

Las autoridades señalaron que Jesús “N” es identificado como “objetivo prioritario por ser uno de los principales generadores de violencia en el estado”.

La FGR agregó que “se le atribuye ser Jefe de plaza en Rincón de la Vía y Cajelitos, al servicio del grupo delictivo en mención, controlando el corredor del Valle del Ocotito, desde La Haciendita hasta Rincón de la Vía”.

Dicha ruta, según la Fiscalía, es utilizada para transportar y distribuir droga sintética, así como para robo de autos y ganado.

Asimismo, el líder de la agrupación de taxistas del municipio de Tierra Colorada, Guerrero, se encarga de recaudar el pago de cuotas del gremio de transporte, de acuerdo con el mismo órgano de investigación.

La dependencia remarcó que Jesús “N” se ostenta como integrante de la Policía Comunitaria UPOEG que, en sus palabras, es “brazo armado del grupo delictivo ‘Los Ardillos’”.

La Policía Comunitaria UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) es un grupo autodefensa que opera en Guerrero desde hace más de 10 años.