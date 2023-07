Una niña de 6 años muere aplastada por elevador en hospital del IMSS en Quintana Roo

El IMSS aseguró que la menor recibió la atención requerida y adecuada durante el incidente, además de que ha brindado acompañamiento integral a la familia; hay una persona detenida, informó la Fiscalía de Quintana Roo.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Una niña de seis años de edad murió alrededor de la medianoche de este martes luego de ser aplastada por un elevador cuando era trasladada a otro nivel de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:00 horas del día de ayer, cuando una menor de seis años de edad, identificada como Aitana, fue ingresada al Hospital General de Zona Número 18 del IMSS en Playa del Carmen para ser atendida por personal de dicha clínica.

Al ser trasladada en camilla para dirigirla a otro piso, la niña se quedó atorada justo cuando el elevador comenzó su ascenso. A pesar de que el personal de la clínica intentó detener el elevador, no se logró su objetivo, por lo que falleció aplastada.

TRAGEDIA EN HOSPITAL🚨⚠⁉ 🟡Una niña de 6 años de edad perdió la vida tras quedar prensada en un elevador, en el hospital 18 del #IMSS, ubicado en el fraccionamiento Villamar II de #PlayaDelCarmen, #QuintanaRoo; ocurrió cuando la menor era trasladada en una camilla. pic.twitter.com/gClgHlSRBP — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) July 11, 2023

Un video difundido en redes sociales muestra la intervención del personal médico para intentar abrir el elevador y evitar que la menor se viera afectada.

“No, van a romper a mi niña”, grita una voz masculina que ha sido identificada como el padre de Aitana.

Luego de lo ocurrido, el IMSS emitió un comunicado en el que garantizó el acompañamiento integral de la familia desde el primer momento de lo ocurrido; además de que aseguró la atención médica y requerida adecuada durante la contingencia.

Además, afirmó que el personal directivo del hospital contactó a las autoridades competentes con el fin de colaborar en la investigación, brindando todas las facilidades necesarias para que las acciones correspondientes sean llevadas a cabo y así, “garantizar la transparencia en este lamentable hecho”.

Finalmente, el IMSS informó que el servicio de mantenimiento de los elevadores es subrogado con una empresa externa, aunque no especificó cuál.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación a raíz de la muerte de Aitana.

Como parte de las acciones tomadas por la Fiscalía estatal, una persona de sexo masculino quedó en calidad de detenida en tanto se determinan las causas de los hechos.