Sheinbaum pedirá a simpatizantes bajar espectaculares; Noroña celebra regaño de AMLO

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Este martes continuaron los trabajos de la y los aspirantes a la candidatura presidencial de la izquierda en 2024 para recorrer el país. Algunos de ellos siguieron hablando sobre el polémico despliegue de publicidad que ha causado inconformidades.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM PEDIRÁ BAJAR ANUNCIOS Y PUBLICIDAD CON SU NOMBRE

La aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que solicitará que se retiren aquellos anuncios espectaculares que promuevan su imagen.

Durante su visita este martes a Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que su equipo no ha pagado ni promovido ninguno de los anuncios espectaculares en apoyo a Sheinbaum; sin embargo, aseguró que hay “compañeros y compañeras” que les ayudan y que han subido publicidad en algunos estados.

Añadió estar de acuerdo con que no sea a través de espactaculares como se maneje el proceso interno de Morena y sus partidos aliados.

Esta mañana, en una cálida bienvenida en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue recibida por decenas de personas, con las que se tomó fotografías, pero sin duda una sorpresa se la dieron dos jóvenes que se acercaron para dedicarle un rap, inspirado en ella.

Mc Lueta rap y Kratos son dos raperos carmelitas, que con sus rimas le sacaron una sonrisa a Sheinbaum. Además, la aspirante presidencial recibió regalos de sus simpatizantes, a quienes saludó antes de partir para sus actividades programa para este martes en Campeche.

ADÁN AUGUSTO SUMA 56 ASAMBLEAS EN TRES SEMANAS Y POR 18 ESTADOS

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha realizado 56 asambleas informativas en varios estados de la República en estas tres semanas cumplidas de las giras de la y los aspirantes a la candidatura presidencial de la izquierda en 2024.

En un video subido a sus redes sociales, Augusto López presumió que las 56 asambleas realizadas han sido en 18 entidades federativas.

El precandidato comenzó en Jalisco y a partir de ahí ha visitado más municipios en distintos estados como Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, el Estado de México, entre otros. Actualmente se encuentra en Guerrero, pero llegó desde ayer a Acapulco.

En estas tres semanas, Adán Augusto ha recorrido 17 mil 039 kilómetros.

MONREAL PRESENTA SU LIBRO AUTOBIOGRÁFICO

Ricardo Monreal Ávila, Senador con licencia de Morena, anunció esta mañana la publicación de Una oportunidad real: su libro autobiográfico y propuesta nacional como aspirante a la candidatura presidencial de México en 2024.

La noticia la dio a conocer en su cuenta de Twitter, donde también detalló que el libro sería de adquisición libre y gratuita en formato digital.

Más tarde, el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República realizó un evento acompañado por jóvenes y simpatizantes para preentar formalmente el libro.

“Spoiler: no verás espectaculares ni exceso de publicidad, podrás descárgalo gratis aquí”, ironizó en un tuit donde muestra fragmentos de la presentación de Una oportunidad real.

Monreal sigue los pasos de su contrincante Marcelo Ebrard, quien a inicios de este año publicó El camino de México, libro con mismas intenciones: ofrecer un retrato autobiográfico y, a su vez, presentar su proyecto de Nación.

NOROÑA CELEBRA LLAMADA DE ATENCIÓN DE AMLO A ASPIRANTES SOBRE PUBLICIDAD

Acompañado de jóvenes y simpatizantes de todo el país, presentamos #UnaOportunidadReal , libro biográfico y propuesta del México que queremos. Spoiler: no verás espectaculares ni exceso de publicidad, podrás descárgalo gratis aquí. Espero tus comentarios: https://t.co/4oxW0NsHTl pic.twitter.com/Ml87OPZ4ie

El Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, celebró esta mañana el llamado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo durante la conferencia matutina a la y los aspirantes a la candidatura presidencial a retirar sus espectaculares y publicidad en las calles del país.

No es la primera vez que Noroña ha señalado esta situación, quien recientemente admitió que dentro del movimiento todos los contendientes deben decir cuánto están gastando en publicidad y de dónde provienen los recursos “porque es muy apabullante el número de espectaculares que una de las personas que aspira tiene en todo el territorio nacional”.

“Hay un tema que no está comprendido en los lineamientos y que cada vez se convierte en un asunto más delicado, que es la publicidad, hay publicidad que se hizo antes del 19 (de junio) y que sigue proliferando, y que no se está informando dentro de los gastos de los recorridos entonces me parece absurdo que digan que [Ricardo] Monreal ha gastado más que los demás y haya quien tiene tapizado el país de espectaculares”, cuestionó Fernández Noroña hace unos días en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.