Daniel Riccardo hace sorpresivo regreso a la F1; reemplaza a De Vries en AlphaTauri

Milton Keynes, Inglaterra, 11 de julio (AP).— El piloto australiano Daniel Ricciardo regresó sorpresivamente a la Fórmula Uno durante el Gran Premio de Hungría.

El ocho veces ganador de un Gran Premio, que fue dado de baja por McLaren al final del año pasado, reemplazará a Nyck de Vries con AlphaTauri, el segundo equipo de Red Bull, el resto del año.

El GP de Hungría se lleva a cabo el 23 de julio.

Daniel Ricciardo will make a sensational return to the Formula 1 grid with @AlphaTauriF1 🤩

So, let's take a look at how it all came about 🔎👇#F1 @danielricciardo

— Formula 1 (@F1) July 11, 2023