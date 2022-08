ENTREVISTA | SRE debe poner sobre la mesa de EU la política de drogas: Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart, investigador del CIDE, indicó que a diferencia de Estados Unidos, las autoridades en México se han enfocado en promover políticas enfocadas a la erradicación de cultivos y no han creado leyes siquiera para la regulación de la marihuana.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debe poner sobre la mesa de las autoridades de Estados Unidos una política de drogas enfocada en la legalización y regulación, planteó Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Tendría que estar en el centro la preocupación de la Cancillería mexicana discutir este tema a nivel bilateral con EU, en el marco de la Iniciativa Bicentenario y en el marco de toda la política de seguridad. Así como está el tema de las armas, tendría que estar el tema de la reforma política de drogas en México y EU porque un país sólo genera este tipo de asimetrías como la que tenemos nosotros, matándonos por fumar marihuana y ellos consumiendo marihuana muy alegres de la vida”, dijo Pérez Ricart en entrevista con Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El académico e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los Derechos Humanos de México afirmó que el Gobierno de México tiene pendiente la tarea de “entrarle de lleno” a la creación de una política de reforma de drogas bilateral con Estados Unidos.

“Si hay un tema que me ha decepcionado ha sido la falta de valentía, de energía para entrar en una discusión seria, que no sólo diga ‘vamos a hacer mucho trabajo en prevención’, no, no, no, vamos a entrarle de lleno a la política de reforma de drogas que tiene que ver con procesos de legalización y regulación […]. Entrémosle de lleno como política pública en México y también en la relación bilateral con Estados Unidos. El tiempo corre, porque cada día que nos tardamos en reconocer este problema, está muriendo gente en nuestro país”.

Pérez Ricart indicó que la gran mayoría de las entidades de Estados Unidos han avanzado en la regularización y legalización de algunos narcóticos como la marihuana y además trabajan para explorar cómo podría funcionar un sistema mucho más regulado de algunas drogas químicas inclusive la cocaína.

El investigador del CIDE recordó que a diferencia de Estados Unidos, las autoridades en México se han enfocado en promover políticas enfocadas a la erradicación de cultivos y no han creado leyes siquiera para la regulación de la marihuana.

“Mientras ellos consumen cannabis de manera legal, en nuestro país nos estamos todavía matando por erradicar cultivos de marihuana. Esa diferencia me parece nociva, sino no la puedo entender […] Es verdad que México ha avanzado a la dinámica de oponerse de atacar a los capos, ha tenido ciertas resistencia en basarse únicamente en las políticas de erradicación de cultivos, creo que ha habido algunos avances pero no hemos logrado regularizar el tema de la cannabis, lo mínimo que se debería hacer no se ha hecho en México”.

CREAR UN NUEVO PLAN

El pasado 4 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) por su estrategia de guerra contra el narcotráfico, pues dijo, fue “un error grave”.

“En el tema de la violencia nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia. Y estamos convencidos de que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del Gobierno de Calderón”, expresó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario federal reiteró que no cambiará su estrategia de seguridad en el país, pues consideró que no se puede enfrentar la violencia con más violencia.

En tanto, Gustavo Petro, nuevo Presidente de Colombia, calificó como un “fracaso rotundo” la política antidrogas impuesta por Estados Unidos a Latinoamérica. Y anunció durante su toma de protesta que cambiará urgentemente esta política.

Petro dijo que esta medida no cumplió con su objetivo y que, contrario a esto, fortaleció a las mafias dedicadas al narcotráfico y “debilitó a los Estados”. Y como lo ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que ha llevado a los Estados nacionales “a cometer crímenes”.

“¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200 mil los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año?”, dijo Petro en su discurso inaugural, el cual fue interrumpido por los aplausos del público y los invitados.

Ante esta situación, Carlos A. Pérez Ricart dijo que México y Colombia son, seguramente, los dos países del mundo que más han sufrido por la llamada guerra contra las drogas.

“México y Colombia son los países que más han sufrido la guerra contra las drogas desde su anuncio en 1973, casi medio siglo de guerra contra las drogas. No hay en todo el globo ejemplo de dos países que hayan sido tan afectados por la política de prohibición y de criminalización del consumo, del transporte, del cultivo de drogas ilegales. No sabemos el número de muertos, de heridos, de desaparecidos, secuestrados, la cifra es enorme en cuanto al dolor que han sufrido estos dos países en particular debido a la guerra contra la drogas”.

El académico dijo que como suele suceder, los principales afectados de esta guerra no son las personas que consumen estas sustancias, al contrario, sino los ciudadanos que quedan atrapados en medio de este conflicto.

“Las víctimas de la guerra contra las drogas en su gran parte no son víctimas del consumo de las sustancias sino víctimas de las dinámicas violentas que existen por la prohibición y la criminalización. En el intento de salvar a la gente entre comillas, en ese intento incoherente e inverosímil, se generan dinámicas violentas y ahí los colombianos, los mexicanos son sin duda en todo el globo los más afectados”.

Pérez Ricart indicó que el caso colombiano deberá ser revisado a detalle, pues el Presidente Gustavo Petro tiene en mente impulsar no sólo una política de drogas, sino una serie de reformas en todos los ámbitos.

“Va a ser fascinante ver lo que sucede en Colombia, todos los ojos que nos consideramos personas de izquierda o progresista tenemos que estar mirando a Colombia y revisar el caso colombiano, no solamente en la política de drogas, también en la política monetaria, hay muy buenas ideas, hay muy buenas políticas. Yo creo que cuatro años es un periodo corto, pero un buen periodo para intentar a comenzar hacer los cambios”.

Finalmente, el investigador del CIDE dijo que a pesar del corto periodo que tendrá Gustavo Petro en el poder, tendrá tiempo suficiente para sentar las bases para la creación de una política mucho más profunda.

“Seguramente los cuatro años del Presidente Petro serán pocos para generar cambios, pero sin duda alguna puede sentar las bases para una política mucho más profunda y que sea una política de estado, no una política de gobierno”.