Zambrano: Hace un año no veo a Claudio X. y De Hoyos; “los partidos mandan, ellos no”

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que desde hace más de un año no se ha reunido con el empresario Claudio X. González ni con el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, e insistió que ninguno de los dos fundadores de la alianza manda por encima de los líderes de los partidos de oposición.

“Gustavo de Hoyos tengo más de un año que no converso con él. No estoy conversando con Gustavo de Hoyos porque Gustavo de Hoyos no manda en la coalición, ni en los partidos de la coalición. En la coalición mandamos y decidimos los integrantes de las direcciones estatales y nacionales de los partidos de la coalición […] Gustavo de Hoyos no tiene nada que ver en la coalición en esta que estamos integrando el día de hoy”, comentó Zambrano en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.