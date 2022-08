Secretario particular de EPN cobraba “moches” del 30% a empresarios: Ramírez Cuevas

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, aseguró que el secretario particular de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Erwin Lino, recibía un 30 por ciento de “moche” para gestionar citas y negocios con el expresidente.

En un foro titulado “¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación?”, realizado en la UAM Xochimilco, el miembro del Gobierno federal indicó que en la administración anterior no sólo se cobraba un diezmo, sino que había cobros porcentuales que podían llegar a ser del 30 por ciento.

“Antes, los altos funcionarios pasaron del diezmo al 30 por ciento. De hecho al anterior secretario particular de Peña Nieto le llamaban ‘Mister 30 por ciento’: ‘Nada de 10, a mí me das el 30 por ciento y te abro la puerta y puedes hablar con el Presidente y de los negocios que se aprueben me toca el 30, así era”, acusó.