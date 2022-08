Embajada de EU emite alerta por violencia y recomienda “reconsiderar” viajes a Gto

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje a México por la violencia ocurrida en Guanajuato el pasado martes 9 de agosto, cuando establecimientos y vehículos fueron calcinados en distintos puntos del estado por presuntos elementos del crimen organizado.

La Embajada estadounidense lanzó un comunicado en el que advirtió a sus ciudadanos “reconsideren los viajes al estado de Guanajuato debido a la delincuencia, tras numerosos actos confirmados de violencia el 9 de agosto, incluido el incendio provocado de edificios y vehículos”.

ALERT: U.S. GOVERNMENT TRAVEL RESTRICTIONS Following numerous confirmed acts of violence on August 9, including arson of buildings and vehicles, U.S. citizens are reminded to reconsider travel to Guanajuato state due to crime. https://t.co/CpMyRWstvB pic.twitter.com/GHtzmpIT7H

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 11, 2022