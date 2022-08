Peso mexicano con ganancias frente al dólar antes de alza en “tasa Banxico”

La moneda local cerró la sesión de este miércoles, 10 de agosto, en 20.03 por dólar, lo que representa una apreciación de 0.98 por ciento, registrando un máximo de 20.28 y un nivel mínimo de 19.91.

Por Ileana García Mora

Ciudad de México, 11 de agosto (Investing.com).- El peso mexicano inicia la jornada de este jueves, 11 de agosto, con ganancias frente al dólar, por momentos cotizando debajo del importante nivel psicológico de 20 unidades por dólar, y en otros, ligeramente por arriba, todo esto antes de antes de conocer la decisión de política monetaria del Banco de México, la cual se dará a conocer hoy a las 13:00 horas (del centro de México).

A las 06:37 de la mañana (hora del centro de México), el peso mexicano cotizaba en 19.97 unidades por dólar, lo que representa una apreciación de 0.19 por ciento.

¿QUÉ ESPERAR HOY DE BANXICO?

La cita más importante del día será la decisión de política monetaria de Banxico, en la que la mayoría de los analistas esperando un aumento de 75 puntos base para atacar los persistentes niveles de inflación en el país.

“Esperamos un alza de 75 puntos base en la la tasa de referencia de Banxico a 8.50 por ciento. Al estar totalmente descontado este movimiento, la atención se centrará en el tono del comunicado. En caso de ser más hawkish, los inversionistas podrían recalibrar sus expectativas”, dijeron analistas de Banorte en un reporte.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“El mercado está a la espera del anuncio de política monetaria del Banco de México programado para el jueves a las 13:00 horas, en donde se espera un incremento a la tasa de interés de 75 puntos base a 8.5 por ciento. De observarse un ajuste al alza en las expectativas de inflación publicadas con el comunicado, es probable que el peso muestre una apreciación hacia el nivel de 19.90 pesos por dólar”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING.COM. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.