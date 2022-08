Las solicitudes de ayuda por desempleo en EU suben a su mayor nivel desde noviembre

Por Paul Wiseman

WASHINGTON (AP).— El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada subió a su mayor nivel desde noviembre, aunque el mercado laboral en el país sigue mostrando indicios de fuerza.

Las solicitudes de ayuda por desempleo subieron 14 mil, a 262 mil, y ahora han subido en cinco de las últimas seis semanas, reportó el jueves del Departamento de Trabajo.

El promedio de solicitudes para cuatro semanas, que elimina las volatilidades de semana a semana, subió cuatro mil 500, a 252 mil, también el nivel más alto desde noviembre.

El número de personas en Estados Unidos recibiendo pagos por desempleo subió por ocho mil en la semana que concluyó el 30 de julio, a 1.43 millones, el más elevado desde inicios de abril. Las solicitudes de ayuda son consideradas un reflejo de los despidos y vistas a menudo como un indicio temprano de a dónde se dirige el mercado laboral.

En lo que va de año, las contrataciones en Estados Unidos han sido notablemente fuertes y resistentes ante el alza de las tasas de interés y el débil crecimiento económico.

