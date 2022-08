“Alito” ha usado Comisión de Gobernación como trampolín mediático, reclama Diputada

La Diputada del PT Lilia Aguilar detalló en entrevista que a pesar de las peticiones a la Jucopo para que remueva a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, este órgano legislativo ha hecho caso omiso pues Rubén Moreira, personaje cercano a “Alito”, encabeza la Junta.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas ha utilizado su posición como presidente de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados como “trampolín mediático” para denunciar una supuesta persecución política así como para sus fines personales, denunció Lilia Aguilar, Diputada del Partido del Trabajo (PT).

“Alejandro Moreno está utilizando la Comisión de Gobernación, hay que decirlo con mucha claridad y que ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos como bloque de la 4T. La está utilizando como un trampolín mediático para decir que se le persigue, pero en realidad está tratando de jugar el juego político a través de las instituciones legislativas y eso es lo que no se puede permitir, porque las instituciones legislativas tienen que guardar la seriedad que les amerita”, dijo la legisladora del PT en entrevista con Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube en el canal de SinEmbargo Al Aire.

Lilia Aguilar, quien también forma parte de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, indicó que “Alito”, como también es conocido el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no puede estar al frente de dicho grupo de trabajo pues sólo lo ha usado para sus intereses personales.

“Es muy importante porque no podemos dejar las instituciones en manos de personajes de dudosa moral, pero creo yo, con dudosa salud mental como es Alejandro Moreno”.

El día de ayer, Alejandro Moreno fue removido como presidente de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el PRI aseguró que el exgobernador de Campeche sigue en el cargo porque la reunión donde se tomó la decisión “fue ilegal”.

“El Diputado federal Alejandro Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del PRI sigue siendo el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, ya que ese cargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, al conformarse la LXV Legislatura, le corresponde a esta bancada y, por lo demás, la sesión de esa instancia legislativa, llevada a cabo este día, fue ilegal”, expuso el PRI en un comunicado.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, detalló que corresponde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y al Pleno dirimir el acuerdo sobre la destitución.

Tras los hechos, Alejandro Moreno utilizó su cuenta de Twitter para calificar que lo hecho por Morena era “una farsa” y afirmó que es responsabilidad del PRI el cambiar la presidencia de la Comisión de Gobernación.

“Lo que hicieron los Diputados de Morena ayer en la Cámara fue una farsa y simulación. Ellos no tienen las facultades para cambiar la presidencia de la Comisión de Gobernación, eso le compete al PRI. Seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México”.

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 11, 2022

Ante esta situación, la Diputada Lilia Aguilar indicó que no corresponde al PRI cambiar al presidente de la Comisión de Gobernación pues no es una institución del poder legislativo, sino la Jucopo es la única autoridad capaz de remover a cualquier legislador de su cargo.

“El PRI no es una institución del poder legislativo, el PRI es un partido político en decadencia, con un presidente en decadencia. Le corresponde solamente a la Jucopo o a la presidencia cambiar la presidencia de la Comisión y sí es atribución de los diputados integrantes de la Comisión hacer esta remoción, solicitarla a la Jucopo y llevarla al pleno de la Cámara, no hay autoridad máxima en la Cámara de Diputados que no sea el pleno”.

La legisladora del PT detalló que a pesar de las peticiones a la Jucopo para que remueva a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, esta ha hecho caso omiso pues Rubén Moreira, personaje cercano a “Alito” encabeza este órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo.

“Lo que sigue es no nada más que se haga la excitativa de la Jucopo para que se le retire, porque Rubén Moreira, que es de su partido político, tampoco ha dado tramite al procedimiento de la Jucopo para removerlo, Rubén Moreira está cubriendo a Alejandro Moreno, los dos de la misma institución”.

Lilia Aguilar recalcó que Moreira no ha procedido en contra de Alejandro Moreno al argumentar que “no hay un problema legislativo” y ha dejado pasar otras causas legales que hay en contra de “Alito”.

“El siguiente paso es que Alejandro Moreno ratifique la remoción de Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación dado que la Jucopo ha hecho caso omiso, específicamente Rubén Moreira, para atender este tema. Rubén Moreira ha argumentado que no hay un problema legislativo, se están cubriendo entre bandidos, porque utilizando a la Jucopo, dejar pasar seguimientos y causas legales que ya tenía Alejandro Moreno iniciadas por gente de su propio partido lo denunció en 2019 por la compra de una mansión de 130 millones en Miami”.

Finalmente, la Diputada Aguilar informó que en caso de proceder, esta no sería la primera ocasión en la que un presidente de una comisión en San Lázaro es destituido.

“Yo creo que no hay un antecedente porque no hay un personaje, no hay un bandido tan grande como Alejandro Moreno. Sí hay antecedentes de cambios de presidentes de comisiones cuando están utilizando las comisiones de manera equivocada”.