TV Azteca se amparará otra vez, aunque AMLO dice que Salinas sí quiere pagarle al SAT

Tan sólo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el empresario Ricardo Salinas busca que el SAT de la Secretaría de Hacienda (SHCP) le haga una rebaja a los impuestos que no ha pagado. ¿El argumento? Que los gobiernos anteriores “querían afectarlo”.

El tribunal validó por mayoría de ocho votos una resolución de la hacienda pública que obliga a la televisora a pagar impuestos que corresponden a la venta accionaria de filiales.

Salinas Pliego, el dueño de la televisora, respondió ayer con burlas en sus redes sociales. “Que tengan un miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios!! Viva la libertad, viva México… y los empresarios”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y esta mañana, después del mensaje del Presidente, agregó: “Otra vez el Presidente les vuelve a decir que lo que está cobrando el SAT no es JUSTO (ahora con nombre y apellido)… ya les dije que YO NO DEBO IMPUESTOS y si mis empresas deben, que paguen lo JUSTO. Gracias, Presidente, por tenerles paciencia a los burros que no entienden”.